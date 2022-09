Eles são seguros para a saúde? O que você precisa saber

Hambúrgueres veganos de qualidade: são seguros para a saúde? O que você precisa saber sobre o mercado em expansão.

Coma bem E de forma equilibrada, este é o objetivo que devemos estabelecer viver melhor E de forma saudável. Sem dúvida, a escolha de adotar um casonutrição de plantasDeste ponto de vista, tem muitas vantagens. Tem muito a eliminar ou reduzir drasticamente na dieta carne vermelha. Mas estas duas opções são realmente suficientes para viver melhor, e acima de tudo temos a certeza de que hambúrguer vegano Eles são realmente saudáveis? Vamos esclarecer um aspecto, antes de nos aprofundarmos em alguns estudos de caso. Definitivamente boa comida vegetariana, o que você deve evitar é o seu uso Alimentos excessivamente processados.

O que você sabe sobre os riscos nutricionais associados aos hambúrgueres veganos?

Notícias importantes a não perder hoje:

Para isso, o dr. Asim Malhotracardiologista britânico autor de muitas publicações científicas, há algum tempo – como mencionei antes jornal sol tabloide – avisar Coma hambúrgueres vegetarianos majoritariamente. Seu conselho – deve ser repetido – refere-se exclusivamente a esse tipo de produto. Na verdade, neste produto adquirido em determinados lugares. De acordo com seus estudos, na verdade, eu Refeições vegetarianas e vegetarianas dentro cadeias de fast food “Eles são mais propensos a ter um ataque cardíaco do que hambúrgueres de carne.”

O cardiologista analisou as principais redes de fast food e os hambúrgueres em seus cardápios. o Quatro mais prejudiciais Eles são classificados como vegetarianos ou veganos. O Dr. Malhotra alertou as pessoas para não Não se engane É uma crença comum que vegetarianos ou veganos sempre foram saudáveis ​​desde então. Refeições ‘extremamente elaboradas’. Muitos deles contêm altos níveis de carboidratos refinados e baixos níveis de proteína. Protege precisamente as proteínas de altos níveis de Insulinao principal operador Ataque cardíaco. Em muitas dessas refeições vendidas em restaurantes de fast food, altos níveis de açúcar e salatras do “Óleos tóxicos“.

São óleos vegetais ou de sementes sintéticas, como girassol, soja ou milho. Sua tese foi compartilhada por outros especialistas. Isso o convida a escolher outros produtos Comparado a um hambúrguer vegetariano ou em vez disso Prepare-os você mesmo em casa. Não só isso: também devemos olhar para o que aconteceu em várias ocasiões em nosso país. Várias vezes, hambúrgueres veganos foram vendidos em supermercados recuperado ou retirado do mercado. Em estado impressionante, porque foi contido em dezenas de peças para venda em muitas grandes redes de varejo óxido de etileno. Acredita-se que seja um pesticida perigoso cancerígeno Que também é encontrado em outros produtos vegetais, como bebidas.