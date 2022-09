Éris, Cidade da Ciência. Seminários com acadêmicos de todo o mundo

Na última quarta-feira no semestre Richard Feynman no Instituto Rabi San Rocco da Fundação Ettore Majorana e do Centro de Cultura Científica em Iris, a conferência de apresentação de mais de 40 simpósios científicos que constituem um programa mais amplo de estudos.

Os simpósios científicos a serem realizados ao longo de 2023, de março a novembro, abrangerão diferentes áreas do conhecimento humano, da física nuclear e subnuclear à ciência e jornalismo popular, da cardiologia à matemática. Em suma, um programa rico em cultura científica com temas transversais com a participação de figuras científicas internacionais.

A cerimônia contou com a presença dos filhos do Presidente da Fundação Antonio Zicucci (que também participou da conferência por videochamada de Genebra) Fabrizio e Lorenzo Zicci, Prefeito de Eris Daniela Toscano, Presidente da Eres Art Foundation Nicola Dragna, Presidente do Instituto Nacional de Nuclear Physics (INFN) Antonio Zucoli e o escritor, poeta e artista marroquino (também na videoconferência) Tahar Ben Jelloun que apresentou sua exposição intitulada “Iris is a unique place in the world”, composta por suas pinturas e instalações. Artistas e artesãos da Sicília, aberto a partir de terça-feira, 20 de setembro, em Torretta Pepoli, que reabre ao público em toda a sua beleza, até 4 de novembro.

No final da conferência de apresentação, entrevistámos Lorenzo Cisci que respondeu às nossas perguntas sobre o grande significado cultural desta série de seminários e do trabalho científico da Fundação Ettore Majorana também e sobretudo no contexto histórico em que vivemos, e Daniela Toscano que quis enfatizar seu desejo de envolver os jovens estudantes nessas iniciativas culturais e científicas para torná-los apaixonados por esses assuntos e temas, e também em vista da orientação extracurricular e da escolha da graduação.