Millie Carlucci acabou no hospital: 15 dias de internação | Condições de saúde muito graves

Millie Carlucci enfrenta um grave problema de saúde: a apresentadora do Dancing with the Stars vai parar no hospital. O que aconteceu.

Esperamos vê-lo novamente liderando aspirantes a dançarinos em uma noite Dançando com as estrelasO legal Millie Carlucci Ele tenta sua sorte em um novo show.

Ele será chamado Caçador de talentosSerá transmitido na Rai1 a partir de 10 de maio durante cinco semanas. para Sorrisos e canções Expliquei o que é. Cinco pessoas, julgadas por um júri, “Eles terão que ser capazes de escolher talentos entre aqueles que lhes mostraremos sem que ninguém os veja.” Após o clipe de apresentação, eles terão que ganhá-lo em leilão e depois convencê-lo a votar neles. Mas mais tarde eles podem decidir mudar de companheiros de aventura.

Em suma, um formato completamente novo que apresenta um verdadeiro desafio ao público, que nem sempre aceita programas de raiz mas está habituado a formatos tranquilizadores que já conhece e adora ver.

Do jeito que ele gosta Carlucci, Ela disse que sofria de um grave problema de saúde que a levou à internação por 15 dias.

Millie Carlucci está internada há 15 dias

Aposta aceita Millie Carlucci Ele comentou assim na entrevista citada: “Sempre adorei televisão. Ao longo dos anos tenho trabalhado para melhorar e seguir novos caminhos. Com os meus escritores, se eles sugerem algo novo, nunca recuamos.”

Já no dia a dia, ao falar de talentos, ela admite que os talentos de casa não a ajudam muito. No entanto, ele acrescenta: “O mais importante é ter curiosidade pela vida, pelas pessoas, pelas histórias e pelos fatos.”

O que aconteceu com o apresentador do show de dança?

Millie Carlucci Ela acabou no hospital devido a alimentos contaminados. Ela mesma contou isso em uma entrevista à Ok Salute há dois anos, onde disse: “Há mais de 25 anos sofro de intoxicação botulínica. Num restaurante comi mariscos que, na minha opinião, foram descongelados e depois congelados novamente. Fiquei duas semanas doente, com febre alta.”

O resultado é que hoje ela não consegue comer nenhum produto de pescado, causando uma verdadeira reação alérgica. “Percebi que só de sentir o cheiro de peixe fazia a glote fechar, e ela até inchava se eu comesse alimentos que entrassem em contato com produtos pesqueiros.” Ele explica. Ela acrescenta que tem muita ansiedade para comer e que também se tornou incapaz de tolerar glúten e lactose. Mas ele conclui: “Como tudo com cuidado, inclusive vegetais, principalmente verduras amargas, e depois frutas, sementes, nozes, pinhões, amêndoas… O importante é misturar com sabedoria, com consciência do que está fazendo.”