“SciEnza in Rocca” com Pietro Battiston, matemático e economista

A quarta edição do SciEnza in Roca, uma série de conferências organizadas pelo Comitê de Publicações Científicas de Val d’Enza, patrocinado pelo Município de Montecchio Emilia, termina na quarta-feira, 30 de novembro.

A noite apresentada pelo Prof. Pietro Battiston, matemático e economista, professor da Universidade de Pisa e autor de “La Responsbilità di Rete” (Il Mulino 2021), acontecerá na Sala della Rocca em Montecchio Emilia a partir de 21, entrada gratuita sem reserva.

o professor. Peter Battiston

Responsabilidade em rede: das pandemias às crises financeiras.

Termos como “viral” e “infeccioso” estão sendo cada vez mais usados, mesmo fora de seu campo de origem – o campo de estudo de doenças infecciosas como a COVID-19. E não é coincidência: de crises financeiras ao estudo de notícias falsas e publicidade online, há muitos campos que compartilham mais do que apenas um vocabulário com a epidemiologia. Em todos esses casos, de fato, os fenômenos que ocorrem na rede são observados e estudados. E essas redes, mesmo que sejam muito diferentes umas das outras, compartilham algumas características básicas que permitem aos pesquisadores, mas também a todos os membros de nossas complexas sociedades contemporâneas, entender melhor o que está acontecendo ao seu redor.

Pesquisador em economia política no Departamento de Economia e Administração da Universidade de Pisa, especialista em redes econômicas e sociais e economia experimental e comportamental. Professor de Macroeconomia e Instituições de Economia, com experiência também publicando em festivais acadêmicos. Autor de Network Responsibility (Il Mulino, 2021) e possui diversas publicações em revistas internacionais. Membro do Laboratório de Consequências Não Intencionais ( http://unintendedconsequenceslab.com ).