Hospital da Úmbria ainda em frenesi cobiçoso

Inspirado no último vídeo de Mário Giordano publicado nestas páginas, que essencialmente condena a inércia pilatesiana da decisão de fato de acabar com qualquer restrição sanitária, gostaria de contar uma história desagradável da insanidade viral comum que me aconteceu há alguns dias na entrada de um hospital público em meu distrito, Umbria governado pela Tesei Northern League. Uma grotesca história local conta muito do que está acontecendo no país real, que do ponto de vista da saúde parece seguirEstúpida estratégia chinesa Risco zero de doença clinicamente oculta.

Acompanhando uma pessoa em visita especializada ao Hospital de Pantalla, uma pequena aldeia do município de Todi, na província de Perugia, deparei-me com uma situação semelhante à Área 51. A entrada principal e o acesso à mesma, sujeitos a identificação de pessoas, foi vedada apenas aos poucos usuários que ainda poderiam se beneficiar de visitas especializadas.

E fora do próprio slot de acesso, constava um dossier dirigido aos utentes e operadores, contendo o seguinte texto: “Tendo em conta a atual situação epidemiológica e depois de tomadas nota das indicações relativas à adoção dos dispositivos de proteção referidos no despacho regional decreto de 22 de dezembro de 2021….. Já foi feito providenciar RTodas as pessoas autorizadas a entrar no hospital devem estar equipadas com máscaras Ffp2. De resto, é claro que “o acesso aos copos hospitalares está restringido aos utentes que apenas têm de marcar serviços especializados; por favor, usem pontos de copos – de outros centros de saúde – e farmácias credenciadas”.

Nesse ponto, enquanto tiro algumas fotos da improvável pasta, o controlador W. aparece Ele pergunta se eu posso fotografar a entrada do hospital, com a determinação de que, caso contrário, teria que pedir permissão a um gerente local. Quanto aos meus lembretes, com os quais queria ressaltar que não existe tal proibição, e que considerei tão deprimentes após três anos de loucura pandêmica, a senhora despediu-se com uma frase arrepiante: “Você pode não ter sido informado, mas existem essas medidas de segurança porque Temos um hospital de covid. “

Assim, mesmo uma pequena Úmbria, que não sofreu nenhuma emergência de saúde nesses longos anos de delírio epidêmico, ainda hoje se permite o luxo de ter algum hospital dedicado quase exclusivamente ao tratamento de um vírus endêmico e clinicamente em rápido desaparecimento. Fazendo uma breve pesquisa, constatou-se que os prefeitos e gestores da vasta região que utilizam o Hospital Bantala são Baseado na guerra desde este verãoquando a regional de saúde decidiu reativar os muitos leitos de covid, antes abandonados devido a internações de pacientes.

Nesse sentido, o vizinho município de Marciano escreveu uma carta contundente em julho passado, aparentemente sem resultado, às autoridades regionais, pedindo “Restauração completa da funcionalidadeO referido hospital, e lamentando as seguintes questões críticas que, como tantos outros locais de atendimento neste infeliz país, estão longe de serem intransponíveis:

para mim) Retração de intervenções cirúrgicas agendadas na unidade com a equipe Pantalla, muito acima dos 200 casos agendados;

B) minimizando a quase zero as atividades básicas de diagnóstico por imagem;

c) O atendimento diurno apenas de anestesiologistas, com óbvias implicações para o pleno funcionamento dos muitos outros serviços conectados, e a transferência de alguns deles para o hospital Città di Castello.

Assim, mais uma vez, nos deparamos com o muro da borracha chinesa que, numa tentativa sem sentido, é bloqueá-lo O vírus circulante é endêmico e menos agressivomantém um meio serviço saudável que mesmo antes de Covid ser classificado, para muitas doenças graves e gravíssimas, com listas de espera muito longas e por vezes bíblicas.

A questão é: queremos continuar na linha do Pilates que Giordano justamente acusou, ou tentamos assumir a responsabilidade, que outros já assumiram por muito tempo, de classificar a Covid-19 como uma doença gripal, para voltar à normalidade total? Schillaci e especialistas do Ministério da Saúde têm um veredicto difícil.

Claudio Rometti, 27 de novembro de 2022