Rovereto reunido com o professor Luigi Fontana

Fontana, natural de Riva del Garda, é um dos maiores especialistas do mundo no campo da longevidade saudável. Membro da American Association on Aging e colunista da revista científica Nutrition and Active Aging, é diretor científico do Charles Perkins Center da Universidade de Sydney, na Austrália. Sua pesquisa, que lhe rendeu prêmios de prestígio – como o American Federation for Research on Aging Award in Gerontology, o Glenn Prize for Research in the Biological Mechanisms of Aging e o Vicente Cristovalo Award da American Federation on Aging – concentra-se em Aspectos do papel da alimentação saudável e do exercício físico na desaceleração do processo de envelhecimento e na prevenção de muitas das doenças crônicas mais comuns.

