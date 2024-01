ATM, Dia Histórico: Bonde de Milão 1928

Um dia histórico à sua maneira para Milão e ATM. Depois de passar pela cidade por quase um séculoO bonde da Carélia fez uma de suas viagens mais importantes da atualidade. Este famoso bonde, que representa Milão e Itália no mundo, entrou nas coleções Museu Nacional de Ciência e Tecnologia.

Um dia histórico para o bonde de Milão de 1928, que após atravessar a cidade entrou no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia 🚋#Milão #Tipo de trem pic.twitter.com/H90fBYQ2I2 – Mai Amanhã (@MiTomorrow) 8 de janeiro de 2024

ATM, bonde de Milão 1928

O Milan 1928 iniciou sua jornada esta manhã, saindo da casa de câmbio pública da Via Teodosio e chegando à sua nova sede na Via San Vittore, onde foi recebido como parte integrante do acervo do museu. Este é um meio de transporte excepcional para o bonde número 1565Que atravessou hoje as ruas do centro de Milão.

Caixa eletrônico no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia

A partir de 25 de janeiro, os visitantes terão a oportunidade de admirar este eléctrico histórico no pavilhão ferroviário do museu, juntamente com outros símbolos do transporte urbano e intermunicipal. Como o Omnibus puxado por cavalos e o Gamba de Legn. Este projeto representa um importante passo em frente na cooperação entre a ATM e o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia.

ATM, História dos Bondes

Amado pelos milaneses e admirado pelos turistas, o bonde Carelli combina o charme da história com o poder da tecnologia moderna e é um elemento essencial do transporte de Milão desde 1928. A cidade ainda conta com 125 trólebus em serviço nas linhas 1, 5, 10, 19 e 33.Isto depois de ser submetido a exame por técnicos de câmbio e carpinteiros.

Além dos serviços locais, esses bondes icônicos são encontrados em todo o mundo, operando em São Francisco, Califórnia, e também expostos no Museu de Melbourne, na Austrália. Recentemente, um bonde da Carélia foi transformado em uma obra de arte composta por mais de 2.000 peças de Lego e exposta na sede da empresa em Billund, na Dinamarca.