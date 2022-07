Além da tragédia de Marmolada. Tempos da Terra e muitas variáveis

Há tempo humano, desde o nascimento até a morte, distinguiu-se em sua existência individual. Há o tempo do planeta Terra, há 5 bilhões de anos até hoje. Existe o tempo da humanidade, desde os primórdios do Homo sapiens, em duas etapas básicas: o nascimento da linguagem e o nascimento da ciência. Até a atual dominação do homem neste planeta. Há um tempo de história e de histórias, que entram no tempo de toda a humanidade, a pretexto de explicar o nascimento e o declínio das civilizações e dos povos. Há o tempo da política e do político, que deve indicar e, se possível, impor escolhas no âmbito do mandato recebido e na relação com os que lhe são confiados. Depois, há acontecimentos, como a tragédia do glaciar Marmolada, provocada pelo fluxo de gelo e rocha, que nos levam a perguntar se não há tempo, com T maiúsculo, a fluir objectivamente, para o qual os fluxos devem ser sempre conectado. mencionado, e todos os vários acontecimentos, agora que não há mais continentes para descobrir, novas terras para colonizar, mas Há apenas um planeta em que todos devemos viver em paz.

