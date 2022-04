Náuseas, fadiga, flatulência, má evacuação, fezes duras e febre alternada podem indicar um desconforto que ainda é pouco lembrado, que é a constipação.

lá Prisão de ventre É uma condição muito prevalente hoje, mas é falado muito pouco para privacidade. Problemas de constipação e evacuação são sintomas comuns para uma grande parte da população ocidental. Um problema que ainda é muito subestimado até mesmo pela assistência à saúde, o que pode favorecer o surgimento de determinadas doenças.

Constipação, dificuldade para ir ao banheiro, fezes duras e constipação podem depender da falta de ingestão desse alimento tão importante

Nesse sentido, estudo transversal mostrou que esforços excessivos para ir ao banheiro causariam ruptura sete vezes mais fácil de um possível aneurisma cerebral.

Laxantes para usar com moderação

Para contornar este problema, a solução mais fácil em uso hoje é usar laxantes. No entanto, quando usado com frequência e em excesso, pode causar efeitos colaterais que não devem ser subestimados. Como flatulência, diarreia, náusea e irritabilidade intestinal, e até provoca reações alérgicas em alguns casos.

O maior fator que afeta a constipação no Ocidente é a falta de fibras. A dieta dos povos desenvolvidos, de fato, é mínima em frutas e vegetais, mas rica em gorduras e proteínas animais.

Quanta fibra comer e quais alimentos têm mais

Por fibra alimentar, queremos dizer todas as substâncias que o corpo é incapaz de digerir e digerir. Na verdade, eles constituem a parte indigerível dos alimentos, ou seja, substâncias que não têm aporte calórico ou nutricional, mas serão essenciais para o bom funcionamento do intestino.

De acordo com as Diretrizes Dietéticas, as gramas de fibra para comer por dia seriam em torno de 25. Um peso que muitos lutam para alcançar todos os dias.

Nesse sentido, para aumentar a ingestão diária de fibras, como é prática comum, muitos oferecem maior quantidade de frutas e hortaliças por dia. Com a crença de que estes são os alimentos mais ricos em fibras. No entanto, esses alimentos são compostos por uma grande proporção de água e uma boa quantidade de fibras.

Por outro lado, a maior quantidade de fibra estará contida em alimentos como grãos integrais e legumes.

Além disso, o consumo de fibras ajuda a manter melhor o equilíbrio da flora intestinal. De fato, a fibra é introduzida através da fermentação dos alimentos graças a bactérias amigáveis ​​e se transforma em ácidos graxos de cadeia curta, como butirato ou propionato, com propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas.

É por isso que constipação, problemas para ir ao banheiro, fezes duras e constipação podem ser causados ​​​​por uma baixa ingestão de fibras. E porque seu consumo é necessário para combater a constipação intestinal e promover a evacuação diária.

Sugestões de leitura

Para acelerar o metabolismo lento e perder peso mais rápido, duas xícaras extras por dia serão suficientes para perder peso