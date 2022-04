Vibo Valentia – No Liceo Scientifico Giuseppe Berto em Vibo Valentia, no dia 26 de abril, foi realizada uma coletiva de imprensa inteiramente dedicada à apresentação do “Science Festival 2022”, o primeiro após um longo período de bloqueio devido à epidemia, que já dura pelo menos dois anos.

A conferência, apresentada pela aluna Maria Giovanna Catania da Turma 5C, contou com a participação de muitos alunos envolvidos no projeto e não só. A Diretora do Instituto, Professora Caterina Calabrese, abriu os trabalhos, dando alguns detalhes importantes sobre o evento. “O festival acontecerá no Palazzo Gagliardi, – começou o CEO – um lugar de grande importância para a Vibo que este ano também é a capital do livro. Essa escolha acabou sendo ideal para envolver toda a cidade no festival, pois torna “mais urbano” como a própria executiva afirmou: “O festival é de toda a Vibo. Todos devem se sentir como uma comunidade no Vibo – continua o Diretor – operadores culturais e empresas, precisamos trabalhar em sinergia.” que a escola seja dinâmica, ativa e interativa com seu território, ajudando-a a crescer. O festival deste ano traz a palavra audácia, que significa coragem e desenvoltura, pois representa a vontade de recuperar as rédeas da vida após anos de incerteza. O foco do evento está no planeta, em direção à astronomia, saúde e segurança das redes sociais, uma ferramenta perigosa para notícias falsas”. as atividades do laboratório. Empresários e empresas também vão mostrar a sua superioridade precisamente para levar o lema do festival: Ousar.” Depois, o realizador concluiu pensando: “Estamos perante uma nova escola, um organismo dinâmico e jovem, os jovens devem crescer livres dos campeões da mudança em nossa cidade.” Após os cumprimentos do diretor, plataforma Para os protagonistas deste evento: Alunos e Dr. Eugenio Mercury, Duende da Máquina pelo evento.No dia 8 de março, dois deles, Aurora Colassi e Fabrizio Vibraro, acompanhados os dois vice-reitores, Professora Carmen Corrado e Professor Christian Gradia e Diretor, foram a Trieste apresentar o festival em colaboração com a “Margherita Hack Foundation” .

O Talibã anunciou a abertura do festival que será realizado no dia 28 de abril às 9h30 e terá como tema a guerra. Ilaria Colloca, uma estudante do ensino médio e multicampeã premiada, se apresentará para a ocasião. Haverá muitas conferências em colaboração com a própria Fundação Hack. No primeiro dia haverá um seminário com a participação do Reitor dos Carabinieri Giuseppe Vadala, o historiador e escritor Professor Aldo Giannulli e Marco Santarelli, Diretor da Fundação. Isto será seguido por conferências internacionais em inglês e conferências de ex-alunos como o Dr. Enza Paulistina, eticista e Dra. Fabiana Grillo ou engenheiro de voo Giuseppe Signoretta. De referir também algumas conferências realizadas por professores universitários, como as conferências do Professor Grego e do Professor Spiron. Haverá também eventos interativos que envolverão os espectadores; Entre eles: apresentações para livros como “O Tratado Geral de Garantias: O Novo Paradigma da Inteligência Social” do Professor Mauro Alvesi, Professor da Universidade do Mediterrâneo Reggio Calabria. Um espaço importante será então atribuído aos jovens e à Europa, que serão os campeões dos três dias de atividades relacionadas com o programa internacional “ESAP”, na “Escola Empassador do Parlamento Europeu” italiana. Assim, o festival será uma oportunidade de se abrir à Itália e ao mundo inteiro, um aspecto que foi negligenciado nos últimos dois anos devido à pandemia. Também foi organizado um concurso de ciências, apresentado pela Diretora Martina Impelizari, que acontecerá em diferentes palcos durante os dias do festival. Who Wants to Be a Scientist (este é o título do jogo) consiste em uma série de perguntas relacionadas à ciência. Os participantes serão internos e externos ao instituto, para dar a todos a oportunidade de desafiar e se divertir. Quanto à música, dirigida por Emma Dagnolo, várias bandas vão tocar entre as escolas e fora das escolas, dando aos alunos de outras escolas participantes a oportunidade de se apresentarem. A província de Vibo Valentia também abriga a sede do Callipo Sport, clube de vôlei que disputa a Premier League, para homenagear as tradições do vôlei da cidade. Para a ocasião, o departamento desportivo do Liceo Berto organizou um torneio de voleibol, que arranca hoje (edição de ontem). Para apresentá-lo está sua diretora Simone Lentini. Uma iniciativa a não descurar é a iniciativa do prémio “Sapere Aude”, uma homenagem aos antigos alunos que se destacaram no mercado de trabalho. Em cooperação com a Fundação Margherita Hack, serão realizados os “100% Hack Awards”, que continuarão em datas em Roma e Milão, cidade onde também acontecerá a cerimônia de premiação final: na Universidade Bocconi, de 4 a 5 de outubro, 2022; O prémio destina-se a cientistas, investigadores e empresários que se tenham distinguido pelo valor das suas actividades e da sua publicação científica, para a qual foi disponibilizada uma secção jovem, sob a coordenação do nosso Director Técnico, Dr. Eugenio Mercury. Também foi apresentado o projeto teatral valorizado por Esther Tatanello e relacionado à inteligência artificial objetiva próxima às encontradas pelo festival, em colaboração com o professor Canatelli. A conferência terminou com a intervenção do Dr. Mercury que anunciou a criação de um pequeno museu de comunicações em 28 de abril, o primeiro na Itália. Monk apresentará um projeto chamado “Man’s Journey from an Endless Small Mind to Endless Big Mind” através de uma exposição de 30 peças, incluindo peças dos séculos XVIII e XIX.