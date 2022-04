MUSE – TRENTO * “TRAIN SCIENCE”: LANZINGER, “Academia renovada com nova ‘exposição’ interativa, sete novas e divertidas estações” (vídeo)

10h50 – Quarta-feira, 27 de abril de 2022

Mesas giratórias, telas polarizadoras, molas rolantes, ilhas luminosas: estes não são ambientes virtuais para um novo videogame, mas algumas das atrações reais e novas que podem ser encontradas no MUSE no renovado Science Gym. Aqui, no espaço dedicado às ciências básicas como matemática e física, sete novas e divertidas estações interativas para treinar a mente – assim como o corpo – aguardam os visitantes com molas, engrenagens, filtros polarizadores, eletricidade, giroscópio, efeitos de luz e forças inerciais . De crianças a adultos, todos podem experimentar as novas exposições produzidas pela empresa alemã Huttinger.

“A sala de ciências – a seção do museu dedicada à ciência interativa – tem sido um dos lugares mais populares para os visitantes desde os dias de abertura do MUSE” – explica a diretora Michelle Lanzinger. “A possibilidade de interação direta com experimentos e a compreensão do funcionamento de diversos dispositivos sempre despertou grande atração, interesse e prazer. Por isso, Moisés renova periodicamente esse jardim de experimentos científicos, e também para reafirmar a mensagem que se estabeleceu com o tempo, tanto que se tornou necessário: Venha e volte para Moisés, sempre há algo novo para descobrir!”

Cada estação permite que você aprofunde conceitos científicos aparentemente desafiadores e experimente-os de uma maneira envolvente e leve. Por exemplo, movendo algumas molas em uma esteira, será possível descobrir como converter energia elástica em energia cinética, ou construindo engrenagens coloridas, para entender a diferença entre velocidade angular e linear. Usando lentes coloridas, prismas e filtros, experimente algumas das incríveis propriedades da luz enquanto usa uma mesa rotativa, forças inerciais e sistemas de referência. Finalmente, telas polarizadas demonstrarão a propriedade da luz na base de muitas aplicações tecnológicas.

Novas exposições

descida de molas

A estação de trabalho é um plano inclinado como uma esteira em que as molas são colocadas: quando você coloca a mola no plano inclinado, a gravidade permite que ela desça um degrau. Após o salto, a energia elástica acumulada permite iniciar o próximo passo.

Se você mover a correia para cima na mesma velocidade que a mola está descendo, a correia nunca alcançará a base. A energia potencial elástica e a energia cinética são constantemente transformadas nesta exposição “difusa”.

parede de engrenagem

Algumas engrenagens coloridas são colocadas na parede, conectadas umas às outras: girando a manivela você pode girar toda a cadeia de rodas para cima.. o que revelará uma surpresa! As engrenagens são máquinas simples: quando uma gira em uma direção, a outra gira na direção oposta. As rodas maiores giram mais devagar enquanto as rodas menores giram mais rápido. Desta forma, será possível experimentar o significado físico da velocidade linear e angular.

Eletricidade dos músculos

A maioria das máquinas que normalmente usamos funciona com eletricidade. É normal que liguemos uma lâmpada ou um dispositivo em uma tomada elétrica doméstica e usemos eletricidade para alimentá-los, mas quão exaustivo é produzir essa energia? Para entender o quanto os eletrodomésticos estão consumindo, na exposição do Ginásio de Ciências usamos nossa energia muscular que, através do dínamo, fornece corrente para as máquinas. Na verdade, a maioria das usinas faz um trabalho semelhante, convertendo a energia do movimento do fluido em energia elétrica por meio de um gerador de corrente alternada.

Ao usar o pedal ou acionar as manivelas para alimentar vários aparelhos elétricos, você pode ver quanta energia é necessária para ativá-los. Os pedais e alavancas são conectados a um dínamo que converte o movimento de rotação em energia elétrica contínua, que alimenta o equipamento. Quando ele para de girar, não chega mais energia, a corrente é cortada e os aparelhos elétricos se apagam.

giroscópio

Subimos em uma plataforma, pegamos uma trela presa a uma roda e a dobramos um pouco para a direita e para a esquerda. Então giramos a roda rapidamente e repetimos o experimento. Quando a roda está em rotação, ao guiar o volante, alteramos a linha de rotação do eixo da roda e isso faz com que todo o apoio para os pés se mova na direção oposta. Quanto mais rápido a roda girar, mais forte será o efeito.

O giroscópio é baseado em uma quantidade física chamada “momento angular”. Um objeto em rotação, se não for perturbado, mantém a estabilidade de seu eixo. Quando uma força externa intervém forçando o eixo a se mover, um movimento chamado “pré-movimento” é criado, fazendo com que todo o sistema gire em uma direção perpendicular ao eixo. Esse movimento explica, por exemplo, por que as bicicletas dobram ao girar a direção e também é o mesmo movimento que se observa nas capotas quando perdem velocidade e começam a balançar.

ilha brilhante

Quando a luz encontra um obstáculo em seu caminho, dependendo da forma desse objeto e de sua substância, vários fenômenos podem ocorrer: ela pode ser refletida – total ou parcialmente – ou pode cruzar o obstáculo, mantendo seu curso ou mudando sua direção. A luz que sai do cilindro da ilha óptica passa por diferentes objetos. Alguns são opacos e alguns refletem a luz. Muitos são transparentes, então permitem que a luz passe por eles, mas com efeitos diferentes: as lentes são capazes de dobrar um feixe de luz; O prisma é capaz de separar a luz branca, em um arco-íris de feixes coloridos; Finalmente, os filtros de cor permitem apenas algumas das cores que compõem a luz branca.

No MUSE, basta pressionar um botão para lançar milhares de efeitos de luz!

mesa giratória

Um botão gira o disco sobre a mesa: se movermos uma bola ou um anel no disco, é possível observar o que está acontecendo.

O disco gira como um carrossel: à medida que a bola rola na mesa giratória, seu movimento se soma ao movimento da base, descrevendo uma trajetória diferente daquela observada em um plano estacionário.

Quando uma bola é lançada ao longo de uma superfície, ela usa o atrito criado por seu contato com a mesma superfície para rolar: se você jogar uma bola em uma superfície estacionária, ela tende a seguir em linha reta. Por outro lado, a superfície rotativa da bola produz um efeito que altera sua trajetória: esse efeito é mais pronunciado quanto maior for a velocidade da base (ou seja, nos pontos externos) ou quanto menor for a velocidade da bola naquele ponto. apontar. Além disso, no sistema de rotação, a bola é submetida a uma força centrífuga que gradualmente tende a empurrá-la para fora do círculo.

É assim que descobrimos a importância dos poderes ilusórios!

telas de polarização

Observamos a luz através de uma tela giratória polarizada particular.

A luz é a radiação eletromagnética que viaja através do espaço em todas as direções possíveis. O filtro polarizador força a radiação a passar em apenas uma direção, removendo a componente ortogonal. Se você colocar um segundo filtro, ele pode ser instruído a passar o mesmo componente, se for paralelo ao primeiro, ou oposto, se for ortogonal. No entanto, quando um dos filtros bloqueia um dos componentes e o segundo filtro impede a passagem de seu complemento, a luz não poderá passar pela tela.