Cuidado com as picadas de abelha | Com estes remédios naturais, alivie instantaneamente qualquer desconforto

Você foi picado por uma abelha e não sabe o que fazer? Com esses remédios naturais você eliminará quaisquer efeitos colaterais.

As picadas de abelha são muito irritantes e muitas vezes correm o risco de criar problemas como reações alérgicas.

As abelhas picam principalmente para se defenderQuando se sentem ameaçados ou atacados, reagem picando para afastar o intruso e proteger a colônia. Eles também podem picar para defender o néctar que coletam nas plantas ou para proteger uma abelha rainha.

O que fazer em caso de picada de abelha

Uma picada de abelha em si não é perigosa para os seres humanos, mas pode haver alérgicos, que podem sofrer com isso Reações muito graves. Em 10-20% da população pode haver inchaço grave, vermelhidão e coceira. Dificuldades respiratórias Crise de ansiedade, bem como choque anafilático, com cianose, hipotensão, perda de consciência. Felizmente na maior parte da CalifórniaSim Você só tem reações que causam desconforto e nada mais, por exemplo vermelhidão, coceira e inchaço na área da picada, Dor incômoda local, erupção cutânea ou urticária.

No caso de uma picada de abelha, é importante agir rapidamente para reduzir a dor e prevenir possíveis complicações. A primeira coisa a fazer é remover a picadaPara evitar que o veneno continue a fluir para fora dele. Você pode então aplicar gelo envolto em uma toalha de chá na área por 10 a 15 minutos. minutosPara se livrar de qualquer inchaço ou coceira. Se você tiver reações graves, deve ir imediatamente ao pronto-socorro para tratamento à base de cortisona.

Felizmente, se você não tiver reações excessivas, pode recorrer a métodos naturais para se livrar da vermelhidão, inchaço e vermelhidão.

Vamos ver o que eles são imediatamente Materiais naturais Pode ser aplicado diretamente na pele para aliviar a irritação: azeite É um ótimo antiinflamatório, assim como vinagre e limão Bastará aplicá-lo diretamente na pele por quinze minutos; o mel Perfeito para aliviar a coceira e você precisará mantê-lo na pele por cerca de uma hora; Para reduzir a vermelhidão e a ardência, basta dar um tapinha alho; Aloe vera é conhecida por sua ação calmante imediata, e a calêndula também ajuda a aliviar a flacidez Porque é antisséptico.

Outros materiais que você pode usar são gli Óleos essenciais Como lavanda, arnica e óleo de tea tree. no fim lama Isso ajudará a neutralizar o veneno em muito pouco tempo e a encolher a área, principalmente se for usado com vinagre ou suco de limão.