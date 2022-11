Crisântemos contra Schillaci e escolhas sobre máscaras e Covid

não é suficiente para a saúde” Ministro shilachi? Ele não entende nada de saúde pública. O ataque amargo e vicioso do senador democrata e diretor de microbiologia de Pádua, Andrea Crisanti No clube The Breakfast em Rádio Capitapara. “Não conhecia o ministro”, explica Crisanti, mas se eu pensar se o primeiro passo é o primeiro Retire as máscaras Nos hospitais, aí eu digo que ele não entende nada de saúde pública.”

covid, máscaras, panfleto

“Estamos em equilíbrio graças às vacinas, mas Doença do coronavírus não desapareceu. Ainda não conhecemos a capacidade evolutiva do vírus de gerar variantes capazes de causar doenças graves. Não esqueçamos que nossa prioridade continua sendo proteger os vulneráveis. No hospital e na República da África do Sul existem pontos particularmente fracos: a remoção de máscaras do hospital é uma medida de saúde pública analfabeta”. crisântemo Escolha também deslizar Excluir o boletim informativo e torná-lo semanal. “Se a maioria do governo quiser mostrar que a epidemia não existe mais e que as medidas que vão implementar não surtem efeito, deve exigir que o boletim diário permaneça para mostrar que a flexibilização das medidas não surtiu efeito. Transparência é uma medida de respeito. para todos. Eu não esperava que o governo começasse com suas medidas de Covid, fiquei desapontado por causa melancia Quem não mencionou vacinas no Senado, pisca para posições populistas e não faz extremismo.”

Controvérsia salarial

crisântemo Ele vai abrir mão do salário de senador, isso confirma apesar da polêmica. “É um sinal importante para os cidadãos. Se você desistir do seu salário no Parlamento, você deve receber o salário do seu emprego original, no meu caso, de uma universidade. Pádua“A universidade que, no entanto, anunciou nos últimos dias que não deseja pagar os salários de quem não trabalha em suas próprias instalações.” A lei está do meu lado”, comenta Crisanti.