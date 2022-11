Elena Cattaneo “conta” ciência em conversas em São Francisco

A partir do próximo domingo (6 de novembro), em Lucca, B Palestras sobre São FranciscoPromovido e organizado por Fundação Cassa di Risparmio di Lucca. O conto dos contos de fadas é o título deste A nona sessão e convidados do evento Eles são convidados a contribuir com sua história pessoal – ciência, atualidades, teatro e ficção teatral – por meio de uma narrativa projetada para que todos ouçam e entendam. A exposição será aberta às 18h na Igreja de São Francisco com a história da bandeira Farmacêutico, biólogo e acadêmico italiano Elena CattaneoConhecida por seus estudos sobre Doença de Huntington e pesquisa com células-tronco.

Todos nós aprendemos a contar com ele Ciências, mesmo na vida cotidiana. Especialmente nos últimos anos esta disciplina, que é essencialmente um sistema de conhecimento observacional, Experiência e contaFoi uma das questões mais recentes e debatidas, embora muito poucos pudessem afirmar que realmente entendem seus vários campos e aspectos. A ciência muitas vezes permanece difícil e impenetrável para a maioria das pessoas, mas Elena Cattaneo, na primeira conversa, ele poderá contar ao público usando uma linguagem realmente acessível a todos, de forma simples e gratuita. Ele fará isso identificando sobretudo as características associadas à dimensão moral, começando pelo que está escrito em seu último livro, Arme-se com conhecimento (Raffaello Cortina Editor, 2021).

“Armar” com a ciência e competir com as armas do conhecimento não significa abraçar uma religião ou divinizar o mundo governando Incompreendendo o senso de poderNa verdade, o oposto é verdadeiro. Não há dogma ou fato que, em determinadas circunstâncias, não possa e não deva ser questionado, não há perito cujas alegações não devam ser verificadas e fundamentadas. Significa simplesmente reconhecer de uma forma – científica, empírica, transparente e repetível – a forma proprietária de produzir os blocos de conhecimento com os quais construímos nossas sociedades. decisões políticas Isso leva em conta a evidência científica pode ajudar a construir ou reconstruir uma relação de confiança entre ciência, política e cidadãos.

As conversas continuarão no sábado (12 de novembro), às 21h, com Francesco Piccolo, conhecido escritor e roteirista, que realizará o encontro. Da literatura ao cinema: o sentir da escritaencerra na sexta-feira (18 de novembro), às 21h, com Elaborando a históriaStefano Masini tentará esclarecer como e por que surge a necessidade humana de narrativa.

A reunião é gratuita. Para participar, você deve reservar online no site www.fondazionecariluca.it a partir de amanhã (2 de novembro).

Elena Cattaneo Ela é professora de farmacologia e cofundadora e diretora do Stem Cell Research Center UniStem na Universidade de Milão. Ele dirige o Laboratório de Biologia de Células-Tronco e Farmacologia para Doenças Neurodegenerativas no Departamento de Biociências da Universidade de Milão em acordo com o Instituto Nacional de Genética Molecular. Ela é conhecida por seus estudos de doenças HuntingtonTrabalha sobre eles com o objetivo de compreender seus mecanismos patogênicos, retardando seu curso ou prevenindo seu aparecimento.

Ela é autora de livros Todos os dias entre ciência e política (Mondadori, 2016) e Armado com a ciência (Cortina, 2021). Uma academia em Lincei, em 30 de agosto de 2013 ela foi nomeada senadora vitalícia pelo presidente Giorgio Napolitano.