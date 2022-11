A bebida natural que mantém o colesterol no lugar

É uma bebida simples já disponível na natureza, mas seus benefícios são infinitos: protege o coração, ajuda a manter o peso, apoia o sistema digestivo e muito mais.

Na natureza, essa água maravilhosa é obtida das nozes da fruta que contém, e em muitas civilizações é considerada um superalimento graças aos benefícios que traz ao organismo. Estamos falando da água de coco, que é uma fonte muito valiosa de nutrição e saúde.

Embora seja verdade que a água de coco está disponível na natureza, também é verdade Nem sempre é encontrado dentro de uma noz Coco. Para conseguir isso, é necessário colher e dividir os cocos imaturos porque a polpa neles ainda está em estado “líquido”. Vamos descobrir o que esta preciosa água pode doar.

Água de coco: um milagre para a saúde

A água de coco é rica em nutrientesE para saciedade com vitaminas C, B, cálcio, ferro, magnésio e potássio Você só precisa beber um copo. Este líquido fino contém muitas enzimas que ajudam na melhor digestão e combatem a azia. A presença de vitaminas e ácido láurico no interior atua como um escudo contra quaisquer ataques de vírus e bactérias.

Outro aspecto positivo desta bebida maravilhosa é Conteúdo extremamente baixo de caloriasO que o torna ideal como aliado em uma dieta de baixa caloria. O consumo regular desta deliciosa água permite uma Aumentar a estimulação do metabolismoDá saciedade e remove qualquer inchaço.

Além disso, a água de coco é altamente diurética, o que ajuda o corpo a se livrar do excesso de líquidos e a purificar o corpo. Beba água de coco Estimula a circulação sanguínea geral Proporciona grande hidratação, melhora e previne o aparecimento da celulite. Se você pratica esportesEm vez de água pura e bebidas energéticas, Você pode escolher a água de coco Mata a sede, refresca e resiste à desidratação.

A água de coco produz colesterol bom se consumida regularmente, assim, consegue neutralizar o colesterol e a pressão alta, ambos responsáveis ​​pelo aumento do risco de ataque cardíaco e derrame. Também na medicina, é possível explorar as inúmeras qualidades de campo cosmético. Quando usado no rosto, você obtém Efeito de purificaçãovai regular o excesso de gordura, e dar brilho Na pele, seja em casos de pele seca ou oleosa.