No Festival de Ciências de Gênova há um laboratório permanente para carne processada italiana

Até 1º de novembro, o Instituto de Valorização do Salame da Itália participa do Festival de Ciências de Gênova com “Você fala salumese”, um laboratório permanente para descobrir o maravilhoso mundo das iguarias italianas, desde a história mais antiga até a tecnologia mais recente, não há região italiana que não não tem as carnes curadas típicas.

Instituto Quinto.Autorização de Salame Italiano (IVSI) compartilhar para mim Festival de Ciências Génova – Desde 2003 um evento de referência internacional para a divulgação da cultura científica – Workshop permanente intitulado “Você fala salumi?na Piazza delle Feste, a antiga zona portuária de Génova.

A parceria entre o IVSI e o festival já dura mais de 15 anos e se renova a cada vez com novas experiências formativas. Nesta edição, dedicada a línguasO instituto queria testar o conhecimento de pessoas de todas as idades sobre carnes curadas: alimentos muito antigos, que remontam ao tempo dos etruscos. Produtos da história do nosso país, cujas raízes remontam à cultura das regiões que dela são expressão e que traduzem bem a grande diversidade de que o nosso país se orgulha em termos de produção agro-alimentar. Basta dizer que nenhuma região italiana não tem sua própria carne curada tradicional, com até 666 tipos diferentes de carnes curadas (das quais apenas 91 estão na Lombardia, região da Rainha), usando carne de porco como ingrediente principal.

“Você está falando de salumi?“, este é o título do laboratório nascido da colaboração com o IVSI, que quer levar o participante a descobrir este mundo, a saber como esses processos mudaram ao longo do tempo, dando vida à deliciosa cozinha italiana. Os cheiros, formas e cores que caracterizam estes produtos, confrontados com a ajuda dos animadores Os estudiosos do festival, e assim acompanhar os visitantes numa viagem única entre o gosto e a descoberta, para conhecer mais profundamente as palavras e os sentimentos de um setor cheio de história e sabedoria produtiva.

“A estrutura do laboratório é muito simples. Começamos com o conteúdo das carnes curadas e estudamos o que havia dentro dos sentidos, principalmente o olfato. Depois de ouvir diferentes cheiros e fragrâncias, do sal à pimenta, passamos para a degustação final, onde os participantes redescobrirão a sensação que experimentaram antes através do olfato.

Com a ajuda de uma parcela plotada do porco, uma espécie de “mapa do porco”, os participantes são questionados sobre a origem da carne processada, para saber se sabem de que lado do animal os diferentes produtos – como banha, carne de porco, pancetta ou capocollo – são obtidos; Passamos então à sua origem geográfica, à descoberta das regiões de origem, onde se destacam as diferenças de produção“Eu anunciei Emmanuel Bargiliorganizador de eventos e relações com patrocinadores.

O Instituto Italiano de Valorização do Salame participa do Festival de Ciências há mais de 15 anos. É uma grande honra para o Instituto existir em um contexto tão qualificado e global, onde há a possibilidade de lidar com os aspectos científicos de produtos intimamente ligados à tradição. Nos últimos anos, por meio de nossas iniciativas, contribuímos para a divulgação do conhecimento das características típicas da carne processada italiana e do território ao qual ela pertence, principalmente entre o público mais jovem.“Eu anunciei Mônica Malavasidiretor do IVSI.

A presença do instituto termina em 1º de novembro com evento marcado para as 18h No mercado oriental de Gênova, que testemunha a participação Giovanni BallariniE a Professor Emérito da Universidade de Parma E um profundo conhecedor desses produtos: ele terá a tarefa de contar suas origens, história e tradições.

Segue-se a partida final: um teste Com perguntas que parecem simples, mas muitas vezes são difíceis para muitos, como, por exemplo, ” carne de porco crua Obtido de coxas da frente ou bunda Quem é o porco? Experiências anteriores revelaram muitas surpresas, o que indica a pouca informação disponível sobre esses produtos

depois do jogo seguirá Aperitivoenquanto degusta diferentes tipos de enchidos, incluindo carne de porco cruaO carne de porco cozidaO mortadela e a costeletas.

Instituto Italiano de Promoção de Charcutaria É uma associação voluntária, sem fins lucrativos, fundada em 1985 para difundir o conhecimento dos aspectos produtivos, econômicos, nutricionais e culturais da carne processada, promovendo um patrimônio alimentar único no mundo. Muitas iniciativas implementadas pelo IVSI na Itália: pesquisa de mercado, análise de produtos, seminários, degustações, eventos, publicações. Muitos programas promocionais foram desenvolvidos no exterior: Alemanha, França, Inglaterra, Suécia, Finlândia, Bélgica, Rússia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Japão. Em 2005 o IVSI criou o conceito de SalumiAmo®, uma nova forma de entender um aperitivo que se torna uma experiência sensorial e cultural. Além do momento emocionante, de fato, a informação sobre a carne salgada italiana é central e, portanto, saboreada de maneira agradável e atenta. O Instituto de Valorização do Salame Italiano também criou o Manifesto IVSI que reúne os valores específicos dos fabricantes de carnes processadas, que se resumem em: História e Tradição, Informação e Cultura, Qualidade e Sustentabilidade, Conexão com o Território, Modo de Vida Italiano , Jogo em Equipe e Orientação para o Futuro. Sete valores atestam o compromisso das empresas em benefício dos consumidores.

