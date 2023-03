Radicepura Garden Festival, quando as paisagens mediterrânicas se transformam em arte e ciência

A quarta edição da Bienal é apresentada ao Radicepura Foundation Garden Festival, que será inaugurado no dia 6 de maio em Giarre, na região de Catania, no Jardim Botânico da Universidade de Palermo. Será o primeiro evento internacional dedicado à paisagem mediterrânica, e contará com grandes nomes da paisagem, arte e arquitetura, jovens designers, cientistas, instituições e empresas.







Até 3 de dezembro, no Jardim Botânico Radicepura, será possível visitar 15 jardins e 4 instalações feitas a partir de plantas apresentadas por Piante Faro. O viveiro – que reúne 800 espécies e mais de 5.000 espécies – representa uma das realidades mais inovadoras e dinâmicas da região graças à atividade que Venerando Faro desenvolve há mais de 50 anos com seus dois filhos Mario e Michele. O tema desta edição, proposto pelo Diretor Artístico Antonio Perazzi, é “O Jardim Botânico”.





“Aconteceu – disse a Assessora Regional de Turismo, Elvira Amata – que se associam aos objetivos do Conselho que tenho a honra de liderar, porque permitem a concretização de qualquer ação adicional que vise a promoção de um turismo sustentável, responsável e experiencial, parte de particular importância, também no que se refere aos próximos programas comunitários 2021-2027 dadas as suas especiais implicações, A iniciativa será um palco natural para os muitos visitantes que poderão apreciar os jardins e instalações disponíveis.”

presente na conferência, Além do Chanceler Amata, Presidente da Ars Gaetano Galvano, Assessor de Atividades Produtivas Edy Tamajo, Diretor do Jardim Botânico Rosario Schicchi, Diretor Geral do Radicepura Garden Festival Mario Farrow e Antonio Perazzi, Diretor Artístico do Radicepura Garden Festival