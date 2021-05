Dinossauros que caçam no escuro

Um novo estudo foi publicado em Ciência Selecione uma espécie de coruja com sentidos noturnos supermacios, semelhantes aos da coruja-das-torres moderna. Isto é o Shufuya (Uma palavra de origem mongol que significa “pássaro”), um gênero de dinossauros que viveu na Mongólia no período cretáceo superior, cerca de 80 milhões de anos atrás, e é membro de Alvarezoride.

Testes de visão e audição. Jonah Choiniere, um paleontólogo da Universidade de Witwatersrand (África do Sul), junto com seus colegas coletou tomografias detalhadas e medidas de tamanho relativo do olho e ouvido interno de 100 espécies de pássaros vivos e fósseis de dinossauros. Esses parâmetros permitem rastrear indiretamente as capacidades auditivas e visuais dos animais.

Para avaliar a audição, a equipe comparou os comprimentos Lagina, Uma estrutura no ouvido interno que mede a informação de áudio recebida (a chamada coclear nos mamíferos); Para analisar a visão Anéis de endurecimento, Uma série de ossos ausentes em mamíferos que desempenham o papel de suporte da pupila. Como a lente de uma câmera, esses ossos se expandem para permitir a entrada de luz e melhorar a visão noturna. Medindo seu diâmetro, é possível adivinhar sua largura.