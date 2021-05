Bam agora- Corriere.it torna-se verde

Relaxe no bam. carrinho dar certo Para novas mamães, Parkour Para adolescentes, Aptidão para idososE a Alongamento de cachorro humano (Cães e anjo juntos) e mais campeonatos BadmintonConcertos, faixas de poesia, guarda-chuvas com refrigeração ventilada incluída no calor do verão. Depois desse ano difícil para a sociedade, a Tree Library (Pam) afirma seu papel de ímã ambiental e cultural. Reúne organização, patrocinadores e imaginação e oferece 180 eventos gratuitos em verde, visando todos os tipos de objetivos. Um programa internacional de inspiração que está transformando o jardim em um ambiente verde para a cultura, nas palavras de Kelly Russell Katila, Diretora Geral da Fundação Ricardo Catella responsável, em parceria com o município e com Coima sgr, pela manutenção e segurança da a biblioteca da árvore.

Francesca Colombo, diretora cultural de Bam, revelou o programa ontem Que também inclui momentos de reflexão com dezenas de convocadores, De Roberto Singolani a Noam Chomsky, e de Paolo Giordano ao astronauta Maurizio ChileEm cooperação com a Fundação Corriere della Sera. Um concurso de design dedicado à arquitetura sustentável e para menores de 40 anos, lançado para projetar máquinas de venda automática e em breve será publicado na plataforma digital ConcorriMi. Performance, música, arte, filme, poesia e ciência encontram espaço entre as árvores. Espero que o processo de regeneração inclua também os jovens – diz Russell Katila. Ao promover a cooperação entre os setores público e privado, nos sentimos mais poderosos do que nunca.