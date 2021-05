Anorexia nervosa: sintomas e causas

Haverá uma associação entre anorexia nervosa em adolescentes e transtornos de personalidade. Na verdade, os transtornos de personalidade podem ser uma das causas da anorexia nervosa em adolescentes. Isso foi revelado por um importante estudo publicado recentemente na revista internacional “Pychosomatic Medicine”.

O Procurar, Conduzido pelo Dr. Santino Gaudio, Psiquiatra italiano D.l Campus Pio Medico em RomaEm cooperação com um epidemiologistaHospital Infantil Jess Vincenzo de Siomo, Como já mostrado em Adolescência Gravidade e tipo Anorexia O nervo pode ser identificado por Presença A partir de Transtorno de personalidade.

De acordo com o estudo, as características não são adaptativas Pessoal, Na verdade, eles podem explicar por que Adolescentes Com Anorexia Eles vão encontrar o professor gradual Um Estado de Desnutrição Ou períodos alternados de jejum Por períodos Gula e Eu vomito autoindotto.

Uma descoberta feita por pesquisadores usando-o em uma amostra de 101 adolescentes Sofrendo de anorexia nervosa e Eu 71 jovemn Boa saúde, “The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II”, e Considerado Mais confiável Internacionalmente Diagnosticar transtornos de personalidade.

de acordo com resultados da pesquisa, no 24,8% Dos casos considerados Adolescentes Com Isso já está em português, Simplesmente não havia arquivo perturbação Dependente Pessoal, Mas a turbulência alimentação Era um Maior gravidade e Omar Debut mais frente.

Isso pode ser um achado Abrir Forma de Estratégias novas e mais eficazes Terapêutico, especialmente no que diz respeito Avaliação de personalidade.

“Espero Personalizar A partir de Pessoal, Que são atualmente recomendados pelo DSM-IV após os 18 anos Itens muito úteis Definir Um projeto de patrocínio. Permite, de fato, ser definido, de fato Adolescência, O diagnóstico Psicológico Mais amplo e preciso não pára em apenas um Sintomas Comida. “

Você pode nos explicar como ele chegou a esta importante descoberta?

O papel que ela desempenhou Traços adaptativos dPessoal Na anorexia Já era conhecido em Adulto dá Mas não em Adolescência, É a idade que Anorexia Ele tem mais que isso pela primeira vez. Isso é porque ele tinha pensado nisso antes 18 anos Avaliação não recomendada Processar Pessoal. O que eu fiz foi Antecipar Avaliação de personalidade em Adolescência. Quando, em 2004, Eu saí com Projeto de pesquisa, Também outros grupos de pesquisa internacional Validação iniciada A correção da avaliação Personagem em Adolescência”.

Que cenários uma descoberta desse tipo poderia abrir?

“Reconhecer o Processar Dependente Pessoal Na adolescência pode ser Ótima ajuda Escolher Terapia, Porque no final Presença A partir de perturbação Dependente Pessoal Requer mais tratamentos Interrompido. Devemos lembrar que prof Tratamento direcionado E melhorias específicas Referências E a Percentagens A partir de cura.

Que tipo de ligação poderia haver entre transtornos de personalidade e anorexia nervosa?

“Qualidades incompatíveis Pessoal Eles podem definir Sintomas nutricionais característicos, Tão sério Restrição alimentar Ou tendo Gula E o vômito é auto-induzido e pode torná-lo mais grave Diagnosticando anorexia. “

Quais são os transtornos de personalidade mais comuns em pacientes com anorexia nervosa?