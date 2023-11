A escolha do parceiro não é aleatória: segundo a ciência há uma explicação muito precisa

Há anos que tentamos compreender a verdadeira razão pela qual duas pessoas foram criadas uma para a outra: a verdade, mais uma vez, vem da ciência.

Muitas vezes você já ouviu falar que os opostos se atraem; Esta é uma frase que muitas vezes entra em conflito com aqueles que afirmam que pessoas semelhantes são as que se unem. Partimos do pressuposto de que é verdade que uma pessoa continua atraída por aquilo que não conhece, mas se falarmos do dia a dia a situação pode mudar drasticamente. A ciência, como sempre, está pronta para fornecer a resposta. Mas o que surpreendeu os investigadores foi a realidade desta As gerações posteriores podem ter consequências pessoais reais decorrentes das nossas escolhas.

Em um estudo recente conduzido pela Universidade do Colorado Boulder, pesquisadores do Departamento de Psicologia e Neurociências e do Instituto de Genética Comportamental (IBG), Um estudo foi realizado em casais, O seu comportamento de auto-selecção e as suas repercussões nas gerações futuras. Depois de examinar mais de 130 características genéticas e milhões de pares ao longo de mais de um século, descobriu-se que… A maioria das pessoas escolhe um parceiro com base em características comuns.

Como escolhemos o nosso parceiro: a resposta vem da ciência

Examinando os dados, em média 85% das pessoas se sentem atraídas por quem apresenta as mesmas características, não a nível físico, mas a nível de personalidade: ideais, comportamentos, inclinações e gostos. No momento em que um casal passa de um novo estado para um estado estável, Essas semelhanças são ampliadas À medida que o relacionamento se torna permanente ao longo dos anos. Tudo isto é visto como uma situação que inevitavelmente repercute nas novas gerações.

Segundo cientistas americanos, semelhanças entre parceiros levariam a… aprovação para as gerações futuras, O que pode ser observado a nível físico e em relação aos traços psicológicos. Isso pode ser considerado algo positivo e um fenômeno social.

Porém, quando você procura um parceiro, você pode ter intenções vagas ou até claras do que deseja, mas o subconsciente sempre triunfa sobre a mente. Portanto, isso não leva ao estabelecimento de um relacionamento saudável e estável entre duas pessoas, a menos que cada uma delas tenha características pessoais semelhantes. Portanto compatível. Algumas teorias sugerem que a escolha de uma alma gêmea está intimamente ligada a um fator genético: a pessoa se sente atraída por quem reflete a personalidade do sexo oposto com quem cresceu desde a infância. Esta teoria pode confirmar o conceito de homogeneidade e herança de traços de personalidade.