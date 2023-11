Dos salgadinhos aos cereais, cuidado com o que você compra durante a dieta: são os alimentos do seu inimigo

Quando você está de dieta, também deve prestar atenção aos alimentos que podem parecer inofensivos, como salgadinhos e grãos.

Existem alguns alimentos aos quais você deve prestar atenção, se você é um deles Dieta. Esta última palavra significa na verdade “estilo de vida”, embora geralmente esteja associada à perda de peso. Na verdade, seguir o estilo alimentar correto deve ser do interesse de todos, independentemente do seu desejo. Perda de peso ou menos.

Claro, quando é nossa intenção Perda de pesoÉ bom prestar atenção em alguns Alimentos que são inimigos desta figura. De salgadinhos a cereais, aqui está o que você deve saber. Se ao menos fosse mais fácil pensar em alimentos para evitar como eles Sorvetes, doces e frituras Da mesma forma, também é verdade que existem alimentos que podem ser considerados irrepreensíveis. Entre os alimentos que causam obesidade, estão Sucos: Quando os comemos, é como se comêssemos cerca de cinco porções de frutas e, portanto, a mesma quantidade de açúcares, pois possuem uma grande carga glicêmica.

O que você deve evitar comer durante a dieta?

Da mesma forma, eu também Sucos de fruta Contêm muito açúcar e, na maioria das vezes, pouquíssima fruta: se você gosta de sucos de frutas, é possível prepará-los em casa (mas sem adição de açúcar). Preste atenção também Lanches sem gorduraSal, aditivos e açúcares estão frequentemente presentes: de acordo com alguns estudos realizados no Reino Unido, de facto, os alimentos dietéticos podem conter mais calorias do que os alimentos normais.

Barras e cereais Podem ser igualmente prejudiciais, mesmo quando consumidos com iogurte ao pequeno-almoço: os cereais, de facto – sendo ricos em gorduras hidrogenadas, açúcares, conservantes e gorduras vegetais de má qualidade – engordam. Também deve ser evitado Doces sem açúcar: Muitas vezes são adoçantes concentrados e adoçantes artificiais, que também podem ser tóxicos a longo prazo.

no fim, Fruta seca E Frutas cristalizadas Deve ser evitado completamente; Ao contrário das frutas secas, que são um alimento muito rico nutricionalmente: o processo de secagem em que a fruta é processada pode aumentar significativamente a quantidade de açúcares. Como mencionado anteriormente, o melhor é escolher frutas frescas simples e deliciosas ou frutas secas para petiscar. Por fim, para seguir uma dieta controlada, é sempre melhor entrar em contato com um especialista que certamente saberá indicar o caminho certo a seguir.