Atividade física à noite: é boa ou ruim? Resposta científica

Ser fisicamente ativo à noite, após um longo dia de trabalho ou escola, pode parecer cansativo. No entanto, para um bom número de pessoas, este é o único momento do dia em que podem dedicar tempo ao treino. Mas é verdade que o exercício noturno pode ter efeitos negativos no sono e na qualidade do descanso noturno? Segundo especialistas… não necessariamente.

Atividade física noturna e seu efeito no sono – enquanto Treine à noite Nós temos alguns contras Comparado a fazer isso durante o dia, muitos estudos mostram que Não piora o sono, se feito com os devidos cuidados. “Se você pode se dar ao luxo de escolher o momento certo para fazer isso, há muitos motivos pelos quais você deveria ser fisicamente ativo no início do dia”, explicou Marie-Pierre St. Universidade Médica de Columbia. Centro em artigo publicado por Relatórios do Consumidor. Os exercícios matinais sob a luz solar podem nos ajudar a sincronizar nosso relógio biológico, tornando mais fácil acordar de manhã e adormecer à noite.. Fazer exercícios de manhã cedo evita que pulemos se o dia estiver agitado. Porém, se os exercícios matinais não estão nos nossos planos, fazer alguns exercícios noturnos pode ser a melhor solução. “Qualquer atividade física é boa”identifica Saint-Onge.

Atividade física noturna: o que diz a ciência – Sabe-se que a atividade física aumenta a frequência cardíaca e a temperatura corporal. Por esse motivo, alguns especialistas acreditam que não se deve fazer exercícios à noite. Mas como explicado por L Registro Comercial Trent Yamamoto“Independentemente de o exercício noturno ser escolhido por preferência ou necessidade, ele não tem necessariamente um impacto negativo no sono”, disse o coordenador do Laboratório de Pesquisa em Fisiologia do Exercício da UCLA. Estudos recentes parecem confirmar isso: READ Cop27, Fuzzi: A ciência não está sendo ouvida, o meio ambiente importa para todos

Estudo de 2018 Publicado no Journal of Sports Medicine descobriu que, Em geral, comparado a nenhum exercício, o exercício noturno está associado a uma maior quantidade de sono REM e sono profundo, ambos importantes para a saúde. Embora em alguns casos os pesquisadores tenham observado uma temperatura corporal mais elevada antes de dormir e um sono menos eficiente.

Um estudo australiano de 2019 realizado em jovens não encontrou efeitos negativos no sono.

E Outro estudo de 2020 Eles não encontraram diferenças significativas no sono entre aqueles que treinaram de manhã e aqueles que treinaram à noite.

Manhã ou noite são iguais? Na verdade não: os especialistas acreditam que as diferenças individuais são muito importantes e que são necessários mais dados para tirar conclusões definitivas.

Qual o melhor horário para praticar atividade física? – Diferentes estudos demonstraram que o exercício em horários diferentes pode ter efeitos fisiológicos diferentes. Entre estes estudos está um estudo recente que descobriu que o exercício a meio do dia ou da tarde estava associado a um menor risco de doenças cardíacas, enquanto outra investigação encontrou alguns benefícios específicos do exercício de manhã ou à noite, dependendo do sexo. Mas de acordo com Michael Rogers, professor de Estudos de Desempenho Humano na Universidade Estadual de Wichita, no Kansas (EUA), a menos que sejam atletas profissionais, para a maioria das pessoas, Os vários benefícios dos exercícios matinais ou noturnos serão tão pequenos que serão insignificantes. A consistência é mais importante que o tempo. O importante é praticar atividade física regularmente.