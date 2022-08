Você consegue reconhecer homens talentosos? Obviamente, indicadores científicos apontam para ela antes que você a veja nua. Veja como jogar pelo seguro!

A sexologia não é surpreendente pela primeira vez. Existe uma maneira de descobrir se um homem tem membro de comprimento um tanto satisfatório, sem precisar dormir. Basta notar outra parte de seu corpo, a parte que ele não tem vergonha de olhar. Em suma, de acordo com especialistas, existe um link.

Quer saber que o Sun Man é talentoso? Observe-a bem

Pesquisa realizada em uma amostra de 126 homens que morreram entre 30 e 50 anos confirmou essa relação. Aparentemente Homens que têm um nariz mais proeminente também têm um pênis mais longo. Em média, teria mais de 13 cm de comprimento para o pênis de um homem com nariz comprido, embora 10 para um pênis menor.

Para realizar este estudo, dois pesquisadores tiveram que esticar manualmente o pênis do morto para medir um centímetro, enquanto o outro mediu o nariz. Em suma, realmente uma pesquisa de anomalia para fazer. E a Vamos ver os resultados surpreendentemente destacados.

O pênis de um homem é mais longo se o nariz for mais longo

Em suma, a pesquisa realmente me deixou maravilhado. A partir de hoje não vamos olhar para nenhum homem sem colocar o nariz no pênis, sem considerar se o que os pesquisadores descobriram é realmente verdade. Este estudo foi realmente incluído Como parte de uma série de pesquisas que estão sendo desenvolvidas no setor de eletrocussão Ou como prevenir a ejaculação precoce.

“O fato de o tamanho do nariz estar relacionado ao SPL, ou seja, o comprimento da vara criminal indica que o comprimento do pênis pode não ser determinado pela idade, altura ou peso corporal, mas já foi determinado definido pelo nascimentoEm suma, um talento que é inato e não determinado por fatores externos, o que, portanto, também depende do comprimento de outras partes do corpo.

Certamente, estudos que levaram a uma associação entre genes e tamanho do pênis são fundamentais para entender como os órgãos reprodutores masculinos funcionam. Esta pesquisa é limitada a homens de nacionalidade japonesa. É o primeiro e único a mostrar uma ligação entre o tamanho do pênis e o tamanho do nariz. O fato é que o tema permanece de grande interesse para estudos futuros. Conhecer cada vez melhor o corpo humano pode ser essencial para identificar doenças e moderá-las para detê-las, antes que seja tarde demais.