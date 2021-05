Fantastic Science in Spotorno, tema do concurso literário “Crônicas do futuro profundo” – Savonanews.it

A Fantastic Science, agora em sua nona edição, não para. Os organizadores trabalharam há algum tempo para poderem preparar, novamente este ano, uma edição mais significativa que a anterior.

Focando tanto em convidados consagrados, como Gabriella Greison e Paolo Attivissimo, quanto em novos lançamentos como Adrian Fartade, Scienza Fantastica sempre manteve uma tendência crescente, ganhando cada vez mais a aprovação do público leal. E é claro que estará o Astronauta como o testemunho mais simbólico do Festival de Ciência e Ficção.

No ano passado, caminhos inovadores também foram percorridos em função da pandemia, como transmissões ao vivo e eventos ao vivo na plataforma do Facebook e em uma telona na praça do centro da cidade.

Todas essas experiências serão ainda mais aprofundadas e desenvolvidas nesta edição. Para tudo isso, porém, será necessário esperar até o final de agosto, quando ocorrerá a revisão: a data exata da Scienza Fantastica foi marcada para 22 a 29 de agosto.

Mas, por um lado, não é recomendável perder tempo: o concurso literário de contos de ficção científica, a locomotiva e o espírito do Festival Scienza Fantastica.

15 de junho, prazo final de inscrição, chegará na velocidade da luz e não é recomendável que você se surpreenda. O tema desta publicação é desafiador e fascinante: Notícias do Futuro Profundo.

Não há limitações particulares desta vez: as histórias podem ter qualquer narrativa, amarela, noire, estrutura emocional, mas devem necessariamente ser ambientadas no ano 3021. Dentro de mil anos a humanidade ainda viverá principalmente na Terra ou, graças a incríveis descobertas tecnológicas , será Espalhados entre as estrelas?

Como você enfrentará e resolverá os problemas inerentes ao desenvolvimento sustentável em relação ao meio ambiente? As guerras ainda existirão? O equilíbrio social entre todos os homens é alcançado através da eliminação da injustiça e da intolerância? A medicina triunfará sobre todas as doenças, aumentando drasticamente a expectativa de vida de todos os indivíduos? As religiões ainda existirão?

Escrever ficção científica envolve lidar com problemas inerentes a certas formas de “previsão”, e prever o futuro é uma prática difícil e cheia de armadilhas. Podemos dizer que o fator de dificuldade aumenta de forma diretamente proporcional à distância no tempo a que nos referimos: quanto mais longe no futuro, maiores são as dificuldades especulativas.

Assim, desde cedo, as pessoas mais criativas podem produzir até mais de uma história, depois reler toda a sua produção e escolher, no último minuto, a história mais relevante para a competição.

Mas lembre-se: há tempo até 15 de junho para expor jornais. Todas as informações podem ser encontradas em Scienzafantastica.it