A experiência na escola “Verdi” – AndriaLive.it

Explicando Física para Crianças para Superar a Diferença de Gênero na Ciência: O Experimento da Escola Verdi

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, organizado “J. Verdi acolheu com entusiasmo a proposta da professora Sabina Tangaro, professora de Física da Universidade de Bari Aldo Moro, de uma jornada para descobrir a física das imagens, através da qual é possível explorar o que nossos olhos não veem: desde vestígios deixados por partículas subatômicas, até imagens médicas do corpo humano e imagens de galáxias muito distantes.

O mundo da ciência ainda não é um mundo “igual”: o professor Tangaro testemunha isso à nossa redação, a quem pedimos alguns dados sobre a presença de mulheres no mundo acadêmico de Barry: «A Barry University tem onze professores de física: 10 homens e 1 mulher. Há vinte e um professores associados: dezessete homens e quatro mulheres. Apenas um terço dos pesquisadores são mulheres. O contraste é claro e isso me levou a fazer um curso sobre o tema da física da imagem para crianças do ensino fundamental.

Foi também um grande desafio para mim, mas também uma oportunidade de encontrar uma forma de comunicar ciência com rigor mas também com a sua dose de fantasia, diversão e universalidade. O tema escolhido permitiu-me chamar a atenção para os filtros que modificam ou distorcem a imagem original e para a validade das nossas percepções visuais para concluir que o único filtro que devemos colocar entre nós e as imagens da realidade é o conhecimento.

Foi ótimo ver meninas e meninos surpresos com a disparidade de gênero na ciência. Esta é a única ignorância que nos dá esperança. Não porque deva haver imposição de cotas de mulheres na ciência, mas porque se a sociedade nega a si mesma a possibilidade de receber a contribuição das mulheres do futuro, ela nega a possibilidade de desenvolvimento, prosperidade e crescimento com a contribuição de todos”..

A conferência começou com uma saudação da diretora da escola, Dra. Grazia Soriano, que assim se expressou: «Que melhor forma de celebrar uma data simbólica, o 8 de março, que vê mulheres que, ainda hoje, não se inclinam para as disciplinas técnico-científicas da igualdade de género que ainda não foram construídas! O principal papel da educação e da escola em promover tendências, talentos e despertar sentimentos. Essa sempre foi nossa missão! »

O objetivo desta iniciativa foi facilitar a redução do fosso de género e o currículo das mulheres em todos os níveis das disciplinas científicas, acreditando na promoção dos valores de igualdade, inclusão e conhecimento para alunos e alunas de todas as idades. Está na criação de uma comunidade de cidadãos livres, responsáveis, justos e felizes.

O encontro contou com a colaboração de duas alunas do curso de Licenciatura em Física da Universidade de Bari: Marialuisa Apasiano e Rosa Maria Santovito, que conseguiram despertar o interesse das crianças propondo experimentos e respondendo às suas muitas dúvidas.