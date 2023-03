Entre preconceitos e altos custos, a PrEP continua tabu na Itália: “uma ferramenta preventiva contra o HIV, mas não acessível a todos”

Desde 2012 nos EUA e desde 2016 na Europa, existe uma nova e poderosa ferramenta para combater a infecção pelo HIV. No entanto, no nosso país, quem quer fazer tratamento medicamentoso enfrenta muitas dificuldades, a começar pelo custo que o Serviço Nacional de Saúde não reembolsa: “O perigo é que a medicina preventiva se torne uma categoria de prevenção, por isso quem tem dinheiro compra isso, aqueles que não podem permanecer em risco de infecção”.

Na Itália, é hora de falar (melhor) sobre equipar. Não só entre aqueles que lidam com isso Direitos LGBTQ+, mas também e sobretudo fora desse círculo. Sempre que o assunto é abordado entre amigos e colegas, a pergunta é sempre a mesma: “O que é isso?é um extra Uma arma contra o HIV, mas na Itália esse tópico geralmente não é abordado. As razões podem ser encontradas em uma mistura de tabus, preconceitos e discriminações. Mas, além da análise, permanece o fato de que, em nosso país, aqueles que decidem embarcar no caminho da PrEp enfrentam muitas dificuldades.

O que é o PREP? PrEP é uma abreviação Profilaxia pré-exposição Consiste em tomar a medicação antes e depois de um evento de risco para o HIV, como sexo desprotegido ou compartilhamento de agulhas. Como o site relata prepinfo.itOs ingredientes ativos contidos no comprimido são tenofovir DF e emtricitabina. A droga original é chamada Truvada e a droga está disponível na Itália. A PrEP, como o HIV, Não é sobre orientação sexualÉ por isso que protege a todos, inclusive aqueles que se relacionam com parceiros soropositivos e cujo vírus ainda não está controlado pelo tratamento. Caso contrário, de fato, a equação U = U vale, “Indetectável = Não pode ser enviadoOu seja, pessoas com carga viral indetectável não podem ser infectadas.

Existem duas formas de realizar a profilaxia: diariamente ou conforme a necessidade. No primeiro caso, particularmente adequado para quem tem uma vida sexual muito intensa e não consegue prever o momento da relação sexual, basta tomar 1 comprimido por dia. No segundo caso, o esquema muda: são levados dois comprimidos juntos 24 a 2 horas antes da relação sexual, um comprimido 24 horas depois de tomá-lo pela primeira vez e outro comprimido 24 horas depois. Como ainda são drogas, é legítimo questionar se há algum Efeitos colaterais. A resposta é sim, e está relacionada com a saúde dos rins e dos ossos. No entanto, é preciso dizer que desde 2019, ano em que o tratamento com PrEP começou na Itália, apenas 0,5% das pessoas Ele teve que interrompê-la. Além disso, a dosagem conforme necessário reduz o potencial de tais problemas.

Como você obtém a PrEP? – A viagem começa com a marcação de uma consulta para um centro de PrEP (uma lista muito útil pode ser consultada em www.prepinfo.it/chi-ti-segue/). Aqui é dito Entrevista com um especialista em doenças infecciosas que descreve as análises primárias. De fato, é essencial que o paciente seja HIV negativo antes de iniciar o tratamento. A saúde renal e as doenças sexualmente transmissíveis também são investigadas nesta fase. Depois que os testes forem concluídos com sucesso, o médico poderá prescrever a PrEP. Periodicamente – ou seja, a cada 3 meses ou mais – você deve retornar para obter uma receita e fazer os exames mencionados acima. Muito bom, muito bom mesmo: você é monitorado constantemente e tem plena consciência do seu estado de saúde. Uma pena, ele aponta Manlius transformar, presidente da Amigay Aps, garantir uma visita trimestral nunca é fácil: “Com a Covid, os infectologistas estão ficando mais longos.” Por isso faz questão de frisar que “não há necessidade de exame de saúde por infectologista, Apenas um clínico geralE é definitivamente mais conveniente para garantir a continuidade do tratamento.” E novamente: “Por que prescrever pílulas anticoncepcionais e não PrEP? Porque é sobre homossexuais, enquanto os contraceptivos são sobre pessoas normais, e os clínicos gerais são muitas vezes homofóbicos.”

quanto custa isso? – Ao contrário da maior parte da Europa, a PrEP está na Itália Não é devolvido pelo Sistema Nacional de Saúde. Uma embalagem com 30 comprimidos custa 60 eurosO que “é uma barreira ao acesso”, observa Daniel Calzavarra, coordenadora do espaço comunitário do Milan Check Point, que acompanha cerca de 900 pacientes. O perigo é que esse tratamento preventivo se torne “classe de blocoEntão quem pode comprar compra, e quem não pode ficar corre o risco de contágio”, repete. Sandro MattioliFundador BLQ Checkpoint em Bolonha“É uma cidade universitária, os estudantes externos pagam aluguel ou taxas de PrEP”, diz ele sobre a capital de Emilian. E ele é muito cauteloso sobre a possibilidade de reembolso: “Sei que a agência farmacêutica italiana, Aifa, está prestes a tomar uma decisão nesse sentido, mas tivemos que suar muito para convencê-los”.

Julgamentos e preconceitos – O fato de a medicina não ser gratuita, ou pelo menos o acesso a um custo menor, em nosso país é atribuído a Não se interessa por política? Calzavarra volta a explicar: “Existe um grande preconceito moral contra esta profilaxia preventiva, porque se trata de sexo e sobretudo sexo desprotegido, quando na realidade a maioria da população não tem sexo protegido. É uma atitude hipócrita que finge não fazer ver o que está acontecendo na realidade.” “Na Itália, estamos no que os americanos chamam de período da ‘prostituta Truvada’, então quem usa a PrEP é porque quer ter uma orgia”, acrescenta Mattioli. Não é de estranhar, portanto, que mesmo aqueles que deveriam conhecer o assunto estejam despreparados: “A maioria das farmácias fica fora dos grandes centros. Ele nem sabe o que é. Ela não sabe quantas vezes meu farmacêutico em casa me disse: “Não entendo por que estou tomando PreEP quando há uma camisinha”, disse ela novamente.

Aqui surge outra questão espinhosa: a relação entre PEP e uso de preservativo. Há quem se oponha à promoção da PrEP risco de perda de responsabilidade contra outras doenças. “Pense ser Luz verde para retirar o preservativodiz Calzavarra. “Os hábitos sexuais após a PrEP não mudam muito. As pessoas continuam fazendo isso mesmo depois disso o que eles fizeram antes Para iniciar o tratamento preventivo, ora com camisinha, ora sem. A grande diferença é que a ansiedade sobre o HIV desaparece. Mais importante ainda, o presidente da Amigay Aps, Converti, disse: “A PrEP não substitui o preservativo. voce tem que usar os dois. Mesmo as campanhas publicitárias dentro de nossa comunidade são feitas de maneira equívoca. A mensagem é que, se estou na PrEP ou sou U=U, sempre posso fazer sexo desprotegido, mas isso Aumenta todas as outras DSTsSegundo Converti, o que desqualifica a querida e velha camisinha é o preconceito segundo ele “se você usa é porque você é velho, que você era jovem nos anos 90 quando era a única forma de parar a catástrofe das mortes por AIDS”.

situação italiana – Entretanto, publiquei os novos dados no boletim elaborado pelo Centro de SIDAInstituto Superior de Saúde Falamos sobre 1.770 novos diagnósticos de HIV em 2021, quase o mesmo que a incidência de 3 por 100.000 habitantes. Os números italianos estão abaixo da média observada em outros países da UE, mas podem estar subestimados devido à pandemia de Covid-19 que dificultou o acesso aos testes. Não é alarmante que em 2021 mais de um terço das pessoas diagnosticadas com HIV tenham resultado positivo porque sintomas ou doenças relacionadas assumiram o controle. o diagnósticos tardios Em ascensão, e como Mattioli adverte, “Eles sugerem A Grande imersão Isso também significa um custo muito maior para o sistema de saúde.”

Então, o que não está funcionando? “Não há testes suficientes na Itália, Não há campanhas sérias Promoção adequada das possibilidades de testagem” é a conclusão do Diretor do Ponto de Verificação do BLQ. Como vimos, a terapia PrEP (atualmente afetando cerca de 5.000 pacientes, 3.000 deles só na região de Milão) é um ás na manga que ainda não foi visto como tal. Numerosos estudos clínicos mostraram que a droga é altamente eficaz na prevenção da transmissão do HIV, se tomada corretamente.