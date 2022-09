Na exposição Città della Scienza “Respiro

A partir de quinta-feira, 15 de setembro, o IDIS Città della Scienza sediará a exposição “Respiração – Arritmia em uma área” de Paolo Capelli, Paola Margherita e Marcello Anselmo no Spazio Galilei.





O projeto expositivo, orientado por Marco Isolino, diz respeito ao espaço geográfico da antiga Italsider di Bagnoli, que se manteve inalterado após décadas de convivência com os danos, a mediação entre o território e seus habitantes, a dominação do homem sobre a natureza e a quase relutância salvífica em seguir o caminho da transformação.





Querendo transcender as aparências e pontos críticos óbvios e suscitar qualquer julgamento crítico, Paolo Capelli, Paola Margherita e Marcello Anselmo tentam contar através das linguagens expressivas interdisciplinares, o espasmo de área, os efeitos invisíveis de um processo longo e incompleto e o inesperado formas de transformação em construção.

Respirar é aquele gesto instintivo que permite que cada natureza se expresse, sobreviva, se dê forma, e é justamente a partir desse pressuposto que o projeto ganha vida, com destaque para a narrativa que faz do espaço como lugar físico o protagonista não apenas em seu guia de arquitetura, mas seu significado como um lugar que gera sentimentos na leitura de uma arritmia, a ser entendida como uma incerteza durante a qual podem ser compreendidos os momentos de cessação legítima da mente, a propagação da natureza sobre a intenção e a experimentação .





Na história de Nápoles, após o desmantelamento da fábrica, a área de Bagnoli foi, de fato, sempre objeto de infinitas reflexões e planejamentos, mas ao mesmo tempo paralelamente, uma passagem de anos marcada pela realização, no imaginário coletivo, de uma terra atemporal, caracterizada pela sobrevivência e experimentação.

Fotografias de Paolo Capelli, esculturas de Paola Margherita e o documentário e paisagem sonora de Marcello Anselmo traduzem esse processo de forma fundamental, reconhecendo o fluxo da vida e a transformação como Ville Rouge na realização de seu trabalho.





“respira – diz o coordenador Marco Isolino- Ele tem a ambição de tentar descrever a arritmia na visão de Panoli: o espasmo, mas ao mesmo tempo também o potencial, da região; Os efeitos invisíveis de um longo processo em que cada forma pode inesperadamente se tornar um princípio transformador em formação, “não mais”, mas também “ainda não”.





Paola Margherita, transcendendo a bidimensionalidade da representação gráfica, recria uma série de desenhos que retratam o mesmo assunto de diferentes perspectivas. Usando uma técnica a meio caminho entre o desenho e o desenho a lápis, ele pega em cartolina cinza, desenhos ligados a escolhas de perspectiva, depois os corta ao longo de caminhos em harmonia com a direção da perspectiva, imprimindo dobras e curvas para que as peças cortadas possam se reconectar umas às outras, para criar volumes, por fios de Algodão. Ao reunir partes de um desenho que já não se encaixam em uma pintura com uma unidade tridimensional, o artista devolve em linguagem escultórica uma representação do espaço que revela a fragmentação da percepção do mesmo, onde o fator tempo está escrito em a alfaiataria e o movimento de quem observa e atravessa o espaço.





Paolo Capelli, em sua pesquisa fotográfica, aplica, em uma fusão peculiar, uma visão arquitetônica rigorosa às ruínas da arqueologia industrial, deixando-o fascinado pelas paisagens criadas ao seu redor, definindo sua poesia apesar da estagnação e separação mental, tornando-se um caminho em a população a representar espaços de convivência social por muitos anos. Visões, maioritariamente a preto e branco e cor dessaturada, que nos levam a reflectir sobre o estado dos lugares, tentando dar uma imagem do novo eu hipotético da área e evidenciar a actual dissonância entre o que é presentemente mostrado em Bagnoli antes. olhos e o que a mente pode inevitavelmente levar-se a imaginar.





Marcelo Anselmo apresenta duas obras: um documentário chamado Posidonia. Cenários de metrópole e uma cena de áudio que combina a pesquisa dos três artistas e acompanha o visitante ao longo do percurso expositivo.





Posidonia. Metropolis Wallpapers é uma viagem, áudio e visual, na costa, surgindo e imergindo perto da cidade de Nápoles. Conta a profunda ligação entre o mar e a cidade através da narrativa (autobiográfica) de Claudio Ripa, historiador subaquático de Nápoles, profundo conhecedor dos fundos marinhos urbanos e verdadeiro campeão mundial no tiroteio de 1959. A história revela uma extraordinária Nápoles, retratado nas lacunas que separam o mar e a terra; fronteiras entre cidades emergentes e submersas; Um lugar invisível, mas em constante mudança; Um espaço que vive, surpreendentemente, da fauna e flora marinha; Uma área em constante movimento.

A paisagem sonora, composta por elementos contrastantes, é cercada por fotografias de Paolo Capelli e esculturas de Paola Margherita. Intercalar sugestões de áudio de gravações originais da zona industrial em materiais de áudio de referência retirados de filmes e

Programas de rádio produzidos desde a década de 1950 combinados com música original composta por NiNo BruNo e oito faixas inspiradas na vida e no desmantelamento da grande fábrica.









“A respiração quer ser tão – Contato do coordenador – Exposição/manifesto, convite, dirigido a todos os artistas do território de Nápoles, para que através das suas pesquisas possam contribuir para a história do lugar único onde, após anos de estagnação, os napolitanos voltam a observar e ouvir a mesma terra.