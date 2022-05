“como vai você?” , um programa médico muito tranquilizador – Corriere.it

O programa, conduzido por Laura Pozzi, trata de questões médicas e de saúde, convidando médicos e especialistas em seus consultórios. Fala-se de doenças, mas também de prevenção e inovações curativas

Como sugerido por Alberto Arbasino, uma viagem ocasional a Chiasso é útil para você. meu kiaso aí RSI, TV suíça Língua italiana. Se você não acertar na sua TV, você sempre pode tentar No local e selecione alguns programas. Quase por acidente, acabei em um programa médico porque a apresentação dizia isso: le Doença cardiovascular eu estou lá A principal causa de morte no uma mulher, Mas, no imaginário coletivo, são os homens que Ataque cardíaco . VERDADE. Nas entrevistas de abertura do serviço, alguns dos homens afirmaram, com sotaque ticino, que nunca tinham ouvido falar de um Uma mulher morreu de ataque cardíaco . Após a introdução que estou falando “como vai você?”programa de Leila Galveti, Riccardo Silvestri e Chris Guidotti, agora proposto em um volume menor e dividido em tópicos.

Via de regra, o programa é implementado por Laura Pozzi Ele lida com questões médicas e de saúde convidando médicos e especialistas para o consultório. Nós estamos falando sobre doenças mas também proibir Baseado em novidade terapêuticaE. Foram dias “checar” Biagio Agnes que não assisti a um programa médico. o motivo? Como muitos espectadores, estou convencido de que estão falando de mim, isso sintomas Eles apenas descrevem como os que eu experimentei na noite anterior. não há nada a se fazer, adoradores Destes programas são as pessoas hipocondríacoDe pacientes delirantes, de pessoas cuidar da saúde delesPreocupado com informações e segurança. e para isso médico É um dos tipos mais populares de séries. “como vai você?” É, de facto, muito tranquilizador: é conveniente que os médicos responsáveis ​​pelo Lugano Cardiocentro digam, Palavras encorajadoras. Há uma frase que me chocou muito: “uma mulher Eles dão mais importância pela doença do marido E de crianças Nem Eles estão pensando em se curar

“Talvez seja por isso que estamos falando apenas Ataques cardíacos masculinos.