O que acontece se você beber muito café? A ciência confirma esse efeito

Muitos apreciam a possibilidade de beba um bom caféPor exemplo, para fazer uma pausa entre os compromissos de trabalho. O café é um prazer que muitos não abrem mão. Mas, como realmente acontece no contexto da nutrição em geral, que deve ser sempre equilibrada e saudável, não se deve exagerar mesmo com essa bebida.

Muitos estudos mostram Efeitos positivos do café Para o nosso corpo, mas ao mesmo tempo os cientistas às vezes enfatizam que pode ser aconselhável evitar beber muito café durante o dia. Um novo estudo confirma que nem sempre se deve exagerar, seja no café ou no chá também. Vamos ver o que os especialistas descobriram.

Estudo do café realizado por pesquisadores

Pesquisadores do Brasil e da China realizaram pesquisas, cujos resultados foram publicados emInternational Journal of Vitamin and Nutrition Research. Observou-se que o consumo excessivo de café pode ter consequências na capacidade do organismo de prosseguir com a absorção adequada do café. Vitamina D.

Os pesquisadores levaram em consideração vários estudos realizados anteriormente e, para entender qual poderia ser a ligação entre a ingestão de café e o mecanismo de absorção da vitamina D, decidiram analisar alguns dos dados obtidos de mais de 13.000 indivíduos que participaram. , na Pesquisa Nacional de Exames de Saúde e Nutrição.

Mais tarde, tente entender como a ingestão de cafeína pode afetar uma pessoa Deficiência desta vitamina que nomeamos.

Leia também: Enviaremos duas mensagens aos alienígenas: Isto é o que diremos



A ligação entre cafeína e deficiência de vitamina D

De acordo com o que os cientistas descobriram, quanto mais cafeína você consumir, maior a probabilidade de seu corpo Sofre com a falta de de vitamina D que os especialistas conhecem como a vitamina do sol.

Leia também: O truque simples para ler todos os comentários antigos que você escreveu no Instagram



Claro, essa é uma pesquisa que requer mais confirmação sobre o tema, para entender se a cafeína é realmente a substância responsável por uma possível diminuição dos níveis de vitamina D no organismo.

Deve-se dizer também que os pesquisadores ainda não conseguiram explicar por que a substância do café pode afetar a vitamina D Em sujeitos idosos. Com efeito, para a análise da informação tida em conta durante o estudo de que falámos, foram selecionados dados que se referem exclusivamente a pessoas com idades compreendidas entre os 30-47 anos.

No entanto, este é um ponto de partida que pode nos dizer mais no futuro especificamente sobre um hábito que muitas vezes temos no dia a dia.