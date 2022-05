Às vezes, para diminuir o risco de desenvolver doenças, ou exacerbação das já existentes, é necessário seguir uma dieta rigorosa e tratar com medicamentos. No entanto, existem algumas modificações no estilo de vida que podem ter um efeito semelhante.

De fato, de acordo com um estudo, que apresentaremos em breve, um simples truque pode proteger o coração de forma inesperada, a ponto de proteger os pacientes cardíacos da mesma forma que três medicamentos são agrupados. Por isso, apresentamos os resultados desta pesquisa.

Uma descoberta incrível que merece um estudo mais aprofundado

Um estudo recente do Centro Médico Universitário de Amsterdã, na Holanda, analisaram 1.000 pacientes com 45 anos ou mais que ainda fumavam mesmo depois de terem sofrido um ataque cardíaco ou uma cirurgia. O estudo teve como objetivo conhecer o efeito positivo da cessação do tabagismo naqueles pacientes com histórico de problemas cardíacos.

Inicialmente, esses pacientes foram tratados com antiplaquetários, estatinas e anti-hipertensivos. Esses três medicamentos, combinados conforme as instruções dos médicos, teriam garantido um risco reduzido de novas emergências cardíacas.

Um simples passo pode proteger o coração de problemas tanto quanto três medicamentos combinados

Os pesquisadores estimaram que o uso desses medicamentos ganhou 4,83 anos adicionais de saúde do coração em comparação com aqueles que não foram tratados com os medicamentos. No entanto, o resultado surpreendente é que parar de fumar permitirá que você ganhe mais 4,81 anos de saúde do coração, resultado praticamente igual à medicação.

Assim, parece que mudar apenas um pequeno hábito em sua vida pode levar a excelentes efeitos na saúde, como tomar até três medicamentos. Portanto, o conselho dado pelos especialistas seria parar de fumar para reduzir os riscos muito graves. É claro que a cessação do tabagismo deve sempre ser combinada com a orientação dos médicos e quaisquer tratamentos medicamentosos prescritos pelo próprio médico.

Os pesquisadores enfatizam a importância de parar de fumar, observando que há outros benefícios em parar também. Incluindo a redução da incidência de câncer e doenças pulmonares. Eles também acrescentaram que o tabagismo é responsável por 50% das mortes evitáveis ​​em fumantes. Metade dessas mortes evitáveis ​​foram relatadas por doenças cardiovasculares.

