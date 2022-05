O tema deste ano: “Treinamento em Altitude: Ciência e Prática”

Décima Segunda Conferência Nacional de Treinamento “Juventude, Esporte e Montanha” organizada em Predatsu

Grande sucesso de massa da 12ª edição da Conferência Nacional de Treinamento “Juventude, Esporte e Montanha”, organizada hoje em Predazzo, na Escola Alpina de Guardia di Finanza, pelo Grupo de Esqui Fiamme Gialle em colaboração com a Escola de Esportes Trentino CONI e , do ponto de vista científico, com o Centro de Investigação em Desporto, Montanha e Saúde em Rovereto.

O evento, dedicado este ano ao tema “Treino em Altitude: Ciência e Prática”, contou com a presença de mais de 300 pessoas entre técnicos, dirigentes desportivos, estudantes universitários e investigadores, juntamente com muitos atletas profissionais e entusiastas de desportos simples, nomeadamente em inverno.

Após o lançamento de 2021 na modalidade online, o simpósio deste ano volta em formato clássico presencial, como de costume, com uma equipe de palestrantes e moderadores do mais alto calibre, a começar por Rosana Chiveti, Diretora da Escola de Esportes do CONI, e Federico Schena, Diretora do CeRiSM e sempre o espírito científico da conferência. Também estiveram presentes Carlo Capelli, Professor Universitário de Fisiologia do Exercício, Gianluca Fernello, Professor Universitário de Ciências do Exercício, Alessandro Fornaciero e Aldo Safoldelli, dois pesquisadores universitários em Ciências do Esporte, Stefano Borghi, pesquisador do Instituto Ortopédico Galeazzi de Milão, Marco de Angelis, Instrutor de Metodologia de Treinamento Universitário, Annalisa Cogo, Chefe do Centro de Estudos da Montanha Misurina, Fulvio Scola, Técnico de Esqui Cross Country Fiamme Gialle, Antonio La Torre, Diretor Técnico da FIDAL, Dario Procardo, Técnico de Ciclismo, Cesar Bottini, Diretor Técnico da FIN e Alfred Stauder, Diretor Técnico da FISI Cross-Country Skiing.

Também estiveram presentes os presidentes da FISI e FISG, Flavio Roda e Andrea Gios (junto com os vice-presidentes Angelo Dal Pez e Thomas Rottensteiner), presidente da CONI Trentino, Paola Mora, conselheiros provinciais Pietro De Godenz e Gianluca Cavada, vice-prefeito de Predazzo, Seguidor Giovanni, e Conselheiro de Obras Públicas, Paolo Bonignegna.

Após as saudações das autoridades, a conferência começou a desenvolver-se ao longo de três sessões matinais, principalmente dedicadas aos limites fisiológicos, desenvolvimento, influências, cargas de trabalho, nutrição e sensibilização para a fadiga do treino de altitude (com especial destaque para o treino de nível juvenil), enquanto um Em um momento da tarde foi realizada uma mesa redonda altamente participativa sobre o tema “Treinamento Alto em Esportes de Resistência: Comparando Experiências” na qual o público também participou de ideias, questionamentos e exposições de expertise interdisciplinar.

Assim o simpósio apresentou vários relatórios sobre as questões do treino em altitude, partindo deles numa estimulante viagem que partiu dos mais recentes conhecimentos científicos, e depois segue directamente para os centros de treino e encostas situados nas maiores altitudes, excitando e fornecendo informação útil. para profissionais.

O evento de hoje faz parte de um amplo leque de projetos, através dos quais os grupos desportivos “Fiamme Gialle” se comprometem não só com a prática de desportos de alto nível mas através de eventos como estes, também para contribuir para a divulgação de uma cultura desportiva saudável e aumentar o compromisso com nossos jovens.

