Finalmente, depois de um inverno longo e frio, chegou a estação quente e as temperaturas mais quentes. Mesmo nossos corpos acordam da semi-inatividade no inverno, mas para alguns, essa vigília pode levar ao desconforto associado à mudança de estação. Esses desconfortos podem ser apenas doenças temporárias, ou podem ser sintomas de problemas mais sérios. Neste caso, na presença de doenças crônicas, esta é a época para um exame médico.

Com o advento da nova estação, algumas das doenças habituais podem ocorrer nesse período, como cansaço, dor de cabeça, sonolência e dificuldade de concentração. A dificuldade em se acostumar com dias mais longos e temperaturas mais altas pode fazer com que as pessoas sintam cansaço incomum e outras doenças. No entanto, se esses distúrbios persistirem, podem ser um sintoma de possíveis doenças. A primavera, a estação do avivamento por excelência, é mais adequada para fazer algum trabalho exames Para descobrir quaisquer doenças que ainda não foram claramente demonstradas.

Se você sofre de cansaço e dores de cabeça incomuns, mas também sofre de sonolência nesta temporada, aqui está o que você deve fazer

Homens com idade inferior a 40/45 devem fazer uma varredura do coração usando um ECG em repouso. Qualquer pessoa que inicie uma nova atividade esportiva para se livrar da praga do inverno e retornar à forma física deve fazer um ECG sob estresse. O teste é especialmente recomendado para quem está iniciando uma nova atividade física do zero após um longo período de sedentarismo.

A pressão arterial é outro fator importante a ser observado após os 40 anos. Basta ir à farmácia ou ao seu médico para tomar as medidas de precaução. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os valores normais em repouso não devem ultrapassar 130 como pressão sistólica e 85 como pressão diastólica. Valores persistentemente mais altos podem ser uma indicação de uma condição médica de pressão alta.

Homens e mulheres com idade entre 40 e 45 anos

Homens com idade entre 45 e 50 anos devem considerar fazer uma colonoscopia ou um exame de sangue oculto nas fezes. Os exames médicos são altamente recomendados, especialmente se houver histórico familiar de câncer colorretal. Além disso, um exame de próstata também é recomendado para homens.

Quanto aos homens, também é recomendado que as mulheres com mais de 40 anos realizem um eletrocardiograma sob estresse. Os exames de ultra-som também são recomendados para as mulheres avaliarem a condição dos ovários e do útero. A mamografia continua sendo um importante teste de prevenção do câncer de mama. Para mulheres com mais de 50 anos, esta visita é recomendada pelo menos uma vez por ano.

Além disso, com a chegada da menopausa, é fundamental que as mulheres mantenham sua saúde óssea sob controle. Para este risco específico, recomenda-se o uso de MOC, mineralometria óssea computadorizada.

Cuidado com esses problemas de pele

Finalmente, a auto-análise de possíveis manchas e manchas na pele é essencial para homens e mulheres. O câncer de pele é um dos tipos mais perigosos de câncer Mas também entre os mais subestimados. Estudos clínicos mostram que estes geralmente começam a partir de toupeiras existentes. Em geral, esse tipo de tumor nos homens ocorre principalmente no tronco enquanto nas mulheres ocorre nas costas. Em caso de problemas, é claramente recomendado entrar em contato com um dermatologista.

