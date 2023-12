Guido Giardini renunciou ao cargo de diretor de saúde da autoridade sanitária local

doutor Guido Giardini Ele renunciou ao cargo de diretor de saúde da autoridade de saúde local. de 18 de janeiro Ele retomará seu serviço como Diretor da Unidade de Neurologia e AVC Complexo do Hospital Parini em Aosta. Minha carta de demissão foi entregue hoje 29 de dezembro. Ele está no cargo desde então 1º de abril de 2021em plena emergência pandêmica, quando substituiu o Dr. Maurizio Castelli.

“O Dr. Giardini desempenhou um papel fundamental na orientação da autoridade de saúde local através de múltiplos desafios – lemos em nota – o que é uma prova disso Compromisso contínuo com a saúde pública e o bem-estar da comunidade. As suas competências profissionais e dedicação à melhoria contínua têm contribuído significativamente para a gestão e organização dos serviços regionais de saúde.

O interessado explicou os motivos da sua demissão: “Tomei esta decisão, que não foi simples, depois de muito pensar – explica Giardini -. Decidi voltar mais cedo para dirigir o departamento de neurologia As conhecidas dificuldades em que se encontra esta estrutura Onde cresci profissionalmente. As dificuldades dizem respeito principalmente a um Agora, a escassez estrutural de pessoal“.

“Eu decidi que Aceite o desafio pessoal e profissional – Voltou a dizer -: Quero investir num projecto em que acredito fortemente e que está relacionado com o relançamento do departamento, das clínicas especializadas, do centro de cefaleias e do centro de AVC do nosso hospital regional. Entre meus objetivos também Reativação das atividades de medicina de montanhaem que fomos colocados líder Nacional. Eu vivo esse momento como O início de uma nova aventuraPerceber que grandes desafios trazem grande satisfação.”

Massimo UbertiO responsável pela direcção estratégica da autoridade de saúde local comentou: “Como Director-Geral e como amigo lamento, embora compreenda e aprecie muito as razões do Dr. Giardini: ele está a abandonar uma ambição pessoal legítima na qual investiu tempo e treinamento, Para o interesse público, Assumir as rédeas do Departamento de Neurologia num momento muito difícil. Em nome de toda a empresa, agradeço-lhe e tenho a certeza de que continuaremos a cooperar de forma lucrativa.”

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Guido pelo excelente trabalho que realizou pela comunidade do Vale de Aosta num período no mínimo dramático – explicou o conselheiro de saúde Carlos Marzi -. Como consultor só posso agradecer-lhe por isso O sentido de responsabilidade demonstrado pela sua escolha: Desejo de apoiar e relançar o Departamento de Neurologia num momento tão difícil. Graças aos profissionais que colocam o bem da comunidade acima das suas aspirações legítimas, todos podemos ajudar e melhorar juntos os cuidados de saúde no Vale de Aosta.”

Novo diretor de saúde

O novo diretor de saúde da autoridade local de saúde, Dr. Mauro Uchi. Nascido em Gênova em 1960, atuou como diretor de saúde na autoridade local de saúde de Asl, em Asti, nos últimos três anos. Nomeado pelo Gerente Geral Uberti, Ele entrará em serviço em 1º de fevereiro de 2024.

“Conheço Mauro Occi pela minha experiência no Piemonte e aprecio sua grande experiência, determinação e equilíbrio. Tenho certeza de que ele conseguirá enfrentar esse novo desafio profissional Na nossa bela região com entusiasmo e energia. Estou certo de que a nossa cooperação resultará num excelente trabalho de equipa e, tal como aconteceu com o Dr. “As hortas são o resultado de alta qualidade dos nossos serviços”, afirma Uberti.

Dr. Uche é especialista em pediatria e radiologia e já faz isso há muito tempohospitalE “Jaslini” Génova. Foi Diretor de Área para Gênova e Piemonte, consultor da Organização Mundial da Saúde e representante da Agência de Saúde da Ligúria em Aginas em questões de cuidados primários.

O novo diretor de saúde da autoridade sanitária local – conclui o memorando da empresa – “possui um importante património de experiência internacional Trabalhei com a Organização Mundial da Saúde Em muitos países (Ásia, África, Médio Oriente) na gestão de programas de saúde pública, incluindo cenários de guerra e situações de crise humanitária.