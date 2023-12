The New National Journal – Teologia, Ciência e Filosofia: O Conflito Eterno

Por Augusto Vasili



Um dos limites que sempre caracterizou o conhecimento Um nativo Deriva da contradição entre ciência e teologia, consideradas opostas e inconciliáveis, à qual se soma também a contradição que existe entre a mesma e a filosofia.

Até ao Renascimento, a teologia (no Ocidente através da religião cristã) enfatizava a fé, e era certamente uma entidade moral inquestionável, da qual derivava uma influência importante, que continua a existir no homem moderno. A ciência sempre aumentou, no mesmo período, o seu alcance prático e, portanto, o seu poder de influência, trazendo à mente o primado da razão e da liberdade de pensamento, conceitos que estarão na base de mudanças extraordinárias e que certamente contribuirão para a formação dos homens. , especialmente. No Ocidente, está menos sujeito a restrições seculares.

A teologia, cativa das suas doutrinas absolutas e indiscutíveis, fechou-se ao diálogo e opôs a fé à racionalidade, no cumprimento das suas doutrinas e mandamentos. A ciência, satisfeita e forte com suas descobertas, desligada do mundo psicológico e intuitivo, tornou-se agnóstica, principalmente quando adota um método, FísicoSeja em princípios ou objetivos. A filosofia, quase perdida, parece ter abandonado a sua busca e rendido ao cepticismo transcendental, o que causou uma grave deficiência no espírito colectivo e no espírito dos indivíduos.

Uma comparação que certamente não foi negativa em alguns aspectos, pelo menos no início, quando permitiu dar cidadania à ciência e à razão, mas que depois continuou até se transformar num conflito, causando uma limitação da compreensão e da genuína investigação doutrinária.

Isto levou à perda do caminho da alma, que deveria, em vez disso, dar uma resposta às necessidades do coração, ou melhor, às necessidades da eternidade. CharmeAlém de não estar fechado ao caminho da ciência que se inspira exclusivamente na mente racional; O que na verdade criou uma barreira que impedia o conhecimento mútuo.

Isto deixa a religião sem provas, a ciência com a sua racionalidade mecanicista e, acima de tudo, o pecado, ambos incapazes de avançar. À margem, a filosofia parece confirmar o fim da história e fornece respostas que carecem da capacidade de mergulhar nas profundezas dos acontecimentos coletivos e individuais.

Pelo que foi dito, estamos diante de uma verdadeira guerra escondida na consciência de todas as pessoas que anseiam por conhecimento e satisfação desejado Indelével: conhecimento científico, sentimento espiritual e conhecimento filosófico.

A ciência hoje trata apenas do mundo físico e material; A filosofia perdeu o rumo da inteligência e a religião ainda governa as massas, ainda que de forma reduzida, mas já não as gere diretamente e, sobretudo, irradia de forma limitada a sua espiritualidade potencial.

Os guias intelectuais predizem catástrofes sociais sem encontrar uma cura para elas, ou usam seus ditados obscuros, expressos em eufemismos cautelosos, e na prática mostram que perderam o sentido do divino, e limitam-se a apontar para uma espécie de natureza cética, uma substituto da natureza divina. Natureza naturalnegaçãosaboroso E a alma que fica “sem asas”.

Com o triunfo do materialismo, do positivismo e do ceticismo, passamos a imaginar uma verdade que não parece absoluta em si mesma. Os cientistas que praticam e aplicam o método experimental consideram a verdade como algo externo ao homem e inteiramente material. Mas o que é mais surpreendente é que os nossos filósofos modernos passaram a pensar praticamente da mesma maneira.

Neste aspecto é certo que Causas primárias Ei Finais finais Os objetos permanecerão para sempre impenetráveis ​​à mente humana. Pensamos que sabemos o que são os planetas do sistema solar e do universo, em termos físicos, esquecendo que todo conhecimento alcançado é um passo em direção a uma verdade indefinida e inacessível.

Isto é algo muito diferente do que acreditavam os sábios gregos, romanos, do Oriente Médio e do Oriente dos tempos antigos. Eles sabiam que era preciso conhecer o mundo físico, a natureza, mas também sabiam que o conhecimento existia dentro de nós, no fundo da alma (com a alma). Para eles, a alma era a mediadora entre o corpo e a realidade divina e, portanto, a chave para a compreensão do todo (o universo manifesto).

A física moderna aproximou o conceito de matéria (massa) do conceito de energia, o que representa um verdadeiro salto em direção a um conceito unitário e indivisível. Para observar, analisar, descrever e explicar a luz, o magnetismo e a eletricidade, apenas para dar um exemplo limitado, os cientistas começaram a considerar a existência de uma substância subtil e absolutamente incomensurável, que está presente em todo o lado e em todos os corpos (orgânicos e inorgânicos), que é chamado de éter, semelhante ao que é chamado de espírito mundial na cultura oriental.

As leis físicas e as leis químicas, claramente relacionadas entre si, se não mesmo dois lados da mesma moeda, não explicam ambas o princípio da natureza que dá vida a um organismo vegetal ou animal, incluindo o seu desenvolvimento. Incluindo, em particular, também referências a A animal bípedeQue também soube desenvolver-se, como é o caso do homem, a quem um desígnio superior soube transmitir, através do espírito universal, resumido no seu microcosmo, que se condensa através Criar Todas as leis da evolução e tudo o que existe na natureza.

A psicologia experimental baseada na fisiologia, que se tornou uma ciência desde o início do século, levou os cientistas modernos ao limiar de outro mundo, o mundo do verdadeiro espírito, onde prevalecem as leis que apontam para as nossas profundezas. Os estudos e descobertas médicas deste século, relativos a todos os estados emocionais que não sejam os normais, como o sono lúcido, a “visão dupla” e os estados de transe, fornecem-nos uma resposta parcial, e certamente não final.

A ciência moderna ainda está trabalhando neste campo. A este respeito, talvez não seja exagero dizer que a ciência do passado, a ciência dos templos antigos, foi capaz de dirigir porque possuía os princípios e chaves necessários, especialmente os espirituais. Por meio dela, podemos lançar luz sobre a compreensão de fenômenos que parecem surpreendentes, maravilhosos e inexplicáveis, e que não se enquadram na compreensão em si, se forem vistos à luz das teorias materiais, através das quais geralmente estamos acostumados a pensar e experimentar.

Ironicamente, a descrença indignada de uma secção de cientistas materialistas, face a todos os fenómenos que tendem a provar a existência de um mundo espiritual invisível, é uma base de reflexão e comparação, que pode, em última instância, conduzir a um resultado, não importa quão útil pode ser no caminho do conhecimento.

Hoje, quem tenta provar a existência da alma expõe a doutrina do ateísmo, como acontece quando a doutrina da igreja é submetida ao escândalo e à desgraça devido à negação da existência de Deus, e hoje não há mais perigo para a vida física . Mas a vida social e profissional de um indivíduo está em risco, especialmente no que diz respeito à reputação.

Tudo o que emerge do mais simples fenômeno da mente e da vontade, que não pode ser enquadrado pelas leis científicas atualmente conhecidas, não pode ser considerado existente, embora possa ser visto através da porta que conduz ao que chamamos de invisível (aos sentidos). ).

Se passarmos da psicologia experimental e objectiva para a psicologia íntima e subjectiva, expressa através da arte (nas suas diversas formas: pintura, escultura, música, literatura, etc.), descobriremos que, com base no que é expresso através destas formas, o presença do poder interior inerente a cada ser, especialmente àqueles que se expressam através destas formas.

Através da intuição podemos encontrar verdades transcendentes, que não procedem da ordem reconhecida pela razão, mas que a contradizem, e que vêm diretamente da consciência. misterioso. A intuição, que mostra como é necessário que a ciência moderna e sua metodologia redescubram o antigo Teosofiaatravés de novas ferramentas.

Hoje, nem a teologia (ou seja, a religião), impregnada de dogmas, nem a ciência fechada no materialismo abstrato, oferecem uma visão completa do ser humano. A arte de criar e moldar o conhecimento autêntico perdeu-se desta forma e só poderá ser reencontrada quando a oposição cessar.

São muitos os pensadores e filósofos que têm buscado uma aproximação entre a ciência e a metafísica, para explicar o funcionamento do universo, em diferentes aspectos. No século XVIII, Kant apresentou a ideia de que as leis físicas de Deus funcionam para moldar o mundo físico, através da evolução natural. No século XIX, o alemão Friedrich Schelling, um dos maiores expoentes do idealismo, desenvolveu uma visão da evolução cósmica que incluía todos os níveis de existência manifestada. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, também representante do idealismo, foi amplamente aclamado pelas suas teses sobre o espírito, entendido como a força orientadora do desenvolvimento cultural da humanidade. Arthur Schopenhauer combinou o misticismo oriental e o idealismo kantiano em uma única filosofia, que estabeleceu a “vontade de viver” como o princípio básico da existência.

Apesar de tudo, estes filósofos da época atual não foram suficientemente tidos em conta por grande parte dos homens de ciência e pela maioria dos filósofos contemporâneos. Isto acontece precisamente porque o ateísmo era, especialmente no século XX, a visão mais aceite e, portanto, a mais difundida.

No início do século XVII, Galileu opôs-se à interpretação da Bíblia baseada no que considerava provável em relação aos eventos cósmicos. No século XX, a teologia, a ciência e até a filosofia estavam divididas quanto aos conceitos de espécie propostos por Darwin e seus seguidores.

Também no século XX, a contradição entre criação e evolução continua, evoluindo então para o que se chama de novo criacionismo, uma tentativa de conciliar a evolução com o design inteligente, derivado de uma entidade superior. Hoje em dia, parece ainda prevalecer o conflito entre ciência, teologia e filosofia, sobre a visão religiosa, versus a nova criação.

Mas qual é a verdade? Talvez a tradição possa vir em socorro, para tentar sintetizar. O símbolo e o que dele deriva podem ser inspirados no uso feito na Grécia antiga, para dividir algo em duas ou mais partes, para permitir que os proprietários das diferentes partes se reconheçam, combinando as próprias partes. Talvez da mesma forma, a teologia e a ciência, bem como a filosofia, devam ser combinadas para formar e fornecer uma compreensão da nossa necessidade da alma.

“O mal mais perigoso do nosso tempo é que a ciência e a religião aparecem como forças inimigas e irredutíveis. O mal intelectual torna-se ainda mais prejudicial porque vem de cima e se infiltra em todas as almas, fracamente mas irresistivelmente, como um veneno invisível inalado no ar … A inteligência torna-se, a longo prazo, um mal da alma e, portanto, um mal social (do livro “Os Grandes Iniciadores” de Edward Shorey)