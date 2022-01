Comer muito chocolate é prejudicial? 3 contra-indicações para a saúde

Comer muito chocolate é prejudicial? Vamos ver juntos as contra-indicações de saúde associadas ao consumo deste alimento delicioso.

Um importante debate permaneceu aberto durante séculos sobre as propriedades do chocolate: não está claro se há mais vantagens ou desvantagens em relação ao seu consumo. As linhas de pensamento variam muito, mas cada um tem uma ideia muito específica: chocolate amargo é o que deve ser incluído em nossa dieta.

Este alimento consiste em grande parte cacau (45%), Para a prevenção da pressão arterial elevada e da depressão, bem como das doenças cardiovasculares e da insónia. Para cada cem gramas do produto, ele fornecerá 502 calorias. Preste atenção nos rótulos: Para aderir às embalagens, há um texto referente à adição (ou não) de gorduras vegetais adicionais.

Os antioxidantes do cacau amargo reduzem o estresse oxidativo. O triptofano no corpo estimula a produção de serotonina, também chamada de hormônio da felicidade (ou bom amor). Alguns pesquisadores também apontaram a importância dos flavonóides no cacau: esses compostos também reduzem os níveis de açúcar no sangue e aumentam o colesterol bom.

Por isso, o chocolate é um dos superalimentos mais queridos do mundo, mas cuidado para não exagerar: existem muitas contraindicações que não devem ser subestimadas.

Chocolate escuro: 3 contra-indicações para a saúde

O chocolate amargo é um grande aliado saudável – há vários motivos pelos quais você deve comê-lo mais. Melhora a forma, melhora o humor, combate algumas doenças e também pode prevenir alguns tipos de câncer.

De acordo com algumas pesquisas, as mulheres grávidas que comem constantemente chocolate amargo podem dar à luz bebês mais fortes até o sexto mês.

No entanto, ao comer chocolate com frequência, existem três contra-indicações que não devem ser subestimadas.

Você também pode estar interessado em-> Por que o chocolate amargo é tão bom: os benefícios deste superalimento

Monitore a saúde óssea. De acordo com uma pesquisa do American Journal of Clinical Nutrition, as mulheres que consomem chocolate menos de uma vez por semana têm ossos mais fortes. Sob a lupa há oxalato, que contém chocolate rico. Este ânion inibe a absorção de cálcio.

De acordo com uma pesquisa do American Journal of Clinical Nutrition, as mulheres que consomem chocolate menos de uma vez por semana têm ossos mais fortes. Sob a lupa há oxalato, que contém chocolate rico. Este ânion inibe a absorção de cálcio. Em algumas barras de chocolate foram encontrados vestígios de metais pesados. Chocolate e cacau em pó frequentemente vendidos em supermercados podem conter altos níveis de cádmio e são uma das principais fontes de exposição humana. Em algumas marcas há uma alta concentração de cádmio: esse metal pode causar inúmeros problemas para o corpo humano. Os rins estão comprometidos, que podem se tornar menos fortes e saudáveis ​​devido ao cádmio. Não surpreendentemente, a União Européia regulamenta o uso de cádmio.

Esta última talvez seja uma das buscas mais contraditórias. Algumas pesquisas mostraram que aqueles que comem chocolate amargo consistentemente têm um aumento nas dores de cabeça da enxaqueca. O alto teor de tiramina, histamina e fenilalanina no cacau aumentará as dores de cabeça. No entanto, estudos ainda estão em andamento para entender se isso é verdade.

Você também pode estar interessado em-> Pedaços de chocolate escuro e frutas secas, um lanche adequado para fitness

No entanto, o chocolate pode ser rico em açúcares: eles não são bons para a perda de peso e nem para a saúde dos dentes. Um mínimo de atenção adicional será suficiente: tente comprar todas as fitas que tenham menos aditivos e aditivos na fábrica.