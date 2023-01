Mondale e Bells, presidente do Departamento de Ciência e Tecnologia

Duas novas datasAgência Espacial Europeia (Hexa) Com a chegada de Carol G. Mondale como Diretora de Ciência e Dietmar Pilz como Diretor de Tecnologia, Engenharia e Qualidade. As duas nomeações foram aprovadas pelos 22 Estados Membros sob proposta do Diretor-Geral Joseph Ashbacherentre em vigor no início do novo ano e veja a colocação nas fileiras Duas personalidades com muita experiência neste setorNa vertente académica, institucional e industrial.

Quem é Carol Mondale?

lá Carol G. Mondale, da Grã-Bretanha, é a nova Diretora de Ciências E a Ele sucedeu Gunther Hessinger após 5 anos. Mundell agora Presidente do Conselho de Ciências do Reino Unido, Professor de Astronomia Extragaláctica e Presidente Fundador de Astrofísica na Universidade de Bath. Anteriormente, ela foi Conselheira Científica Chefe no Escritório de Relações Exteriores e da Commonwealth do Reino Unido, onde também atuou como Enviada Científica e Chefe de Ciência e Tecnologia Emergentes Globais. Ele tem Doutor em Astrofísica, Bacharel em Ciências em Filosofia Natural Trabalhou na Universidade de Bath em Maryland, EUA, conduzindo grandes projetos de pesquisa.

Quem é Dietmar Pilz?

a O alemão Dietmar Pilz é o novo Diretor de Tecnologia, Engenharia e Qualidade de Jesus em vez de Turbina Henriksen após apenas um ano no cargo. Com 23 anos de experiência na indústria aeronáuticaBelz atualmente Chefe de Engenharia Aeroespacial e Produtos e Chefe do Site de Friedrichshafen de Airbus Defesa e Espaço. Na mesma empresa foi Presidente da AstroBus, EO/Science/Exploration e Chefe de Payloads e Life Support Systems. Ocupou diversos cargos técnicos e administrativos no Reino da Arábia Saudita, África do Sul e Alemanha. Em sua autobiografia ele Doutorado e Diplomado em Engenharia Elétrica Foi pesquisador da Rockwell Scientific nos EUA.

