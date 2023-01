TV, fones de ouvido VR, saúde e fitness e IA: o que veremos (pessoalmente) na CES 2023

2023 é o ano do retorno da CES e Consumer Electronics Show em Las Vegas. Não que não tenha havido evento nos anos anteriores, mas as edições de 2021 e 2022 certamente não foram como o esperado: a edição de 2021, por conta da pandemia, só aconteceu remotamente e não foi muito boa; Para 2022, começou com a melhor das intenções, Era Alternativa prejudicada por Omicron.

É por isso que o que está apenas começando é o ano do retorno da CES. E de volta em grande estilo: 4 dias, 5 a 8 de janeiro (mais Dois dias para a imprensa), onde quase toda a cidade de Nevada será um grande evento ao ar livre, 186.000 metros quadrados de espaço expositivo (+50% em relação ao ano passado) divididos em 3 áreas principais, Mil outros expositores (num total de 2.400) e são esperados mais de 100.000 visitantes.

em vegas Nós italianos da tecnologia também estaremos presentes: Acompanharemos o evento a partir da manhã do dia 3 de janeiro (tarde, para a Itália) e nos últimos dias obviamente organizamos nosso trabalho para entender o que seguir, o que ver, quais apresentações assistir e quais visitar. Sem pretender esgotar todos os fios e rede Possíveis surpresasque está sempre presente nestes eventos, é aqui que vamos centrar a nossa (e vossa) atenção.

televisores e projetores

A CES sempre foi o mundo do entretenimento doméstico e especialmente do entretenimento na sala de estar: 2022 viu o surgimento de Novas TVs QDs OLED da Sony (como este que tentamos) E Samsung e outros provavelmente aparecerão este ano, que devem custar um pouco menos que o primeiro, e que vemos o novo MLA Oled, que em vez disso deve custar muito mais e ter telas maiores e resolução de 8K. Com certeza merecem atenção A Sony oferece e TCL, que está indo muito bem na faixa intermediária do mercadoBem como pela HiSense.

Preste atenção também projetoresprincipalmente para quem tem arremessos curtos, que tem excelente desempenho mesmo em espaços pequenos, mas ainda é caro: a marca a ser procurada é a Xgimi, que Nós possuímos Experimente (e ame) o modelo Aura 4K.

Realidade virtual

Isso tem sido dito há anos, mas agora pode ser verdade: este ano será o ano da devoção à realidade virtual. melhorar: O ano que você decide se funciona ou nãoSe as pessoas comuns se importam ou não, está além dos pensamentos de Mark Zuckerberg e Meta. Será porque finalmente chegam aparelhos que os consumidores podem comprar, a preços que (talvez) comecem a ser aceitáveis: deveriam ser abrir O novo headset é da Oculus, se chama Project Cambria ou nãoa sony vai permitir Tente o PlayStation VR2, que estará à venda a partir de 22 de fevereiroA HTC já anunciou que apresentará a versão renovada do Vive na CES.

Estamos curiosos para vê-los ao vivo também Vidro XRai, óculos realidade aumentada (O que é aquilo?) Que na intenção dos desenvolvedores permite “assistir conversas”: você veste e na frente dos seus olhos vê a tradução do que a pessoa à sua frente está dizendo, você tem A capacidade de voltar no temporeveja uma conversa que ocorreu talvez alguns dias atrás e também obtenha tradução instantânea em 9 idiomas (sim, também há italiano).





Quase um show de carros

Outra coisa que sempre marcou a CES é o imenso espaço onde as montadoras exibem o que há de melhor em tecnologia que está (ou estará) em seus modelos: anúncios são esperados este ano não só da BMW, Hyundai (especialmente no campo da robótica)Mercedes, Stellants e outros, mas também da Bosch, AMD e Qualcomm, que apresentarão as últimas combinações de tecnologia, processadores e carros.

Inteligência artificial

O ano de 2022 terminou com baterias feitas por IA, como Lensa e ChatGPT (ex A aparente ausência do Google) E o ano de 2023 abre de forma semelhante: na CES podemos esperar muitos anúncios e demonstrações práticas do que o aprendizado de máquina pode fazer por nós e como a inteligência artificial pode ser útil para nós no dia a dia. Entre as muitas propostas, marcamos um encontro com o do Vasco, que levará a Las Vegas Compiler V4, que faz parte do sucessor Tradutor que tentamos em junho passado: Use inteligência artificial para entender 108 idiomas e traduzir voz, imagens e texto com um “nível de precisão de 96%”.

Está mais de acordo com as promessas de LaMDA, ChatGPT e Dall-E2 Contents.com, expansão de domínio italianoNascida em Milão em 2021 e hoje com 60 funcionários, é especializada em soluções baseadas em inteligência artificial para gerar conteúdo multimídia direcionado a empresas e ao mundo publicitário.

O que a Itália está fazendo?

Na CES 2023, Contents.com está hospedando o Pavilhão da Itália dentro do parque eureka, Com outras cinquenta startups do nosso país, que em Las Vegas poderá encontrar jornalistas, investidores e potenciais clientes de todo o mundo. Dentre tantos, entre os que desenvolveram uma capa para smartphone com display gráfico customizado, caneleiras com sensores que detectam as ações e jogadas do usuário e um dispositivo de desbloqueio biométrico com ondas cerebrais, o que chamou a atenção foi a Toscana. Visão Aéreaque inventou um purificador de ar vestível, prof Um pouco Máscara (menos invasiva que Dyson) O que deve de alguma forma remover poluentes e vírus do rosto e do trato respiratório. No CES são apresentados 3 protótipos funcionais: vamos tentar perceber como os utilizar e, possivelmente, experimentar um deles entre milhares de visitantes.

Em geral, preste atenção a saúde e a bondade Parece ser um dos temas principais desta versão do espetáculo (e tendo em conta os últimos dois anos, não podia ser de outra forma): que de Fitness para ser feito em casa ainda é tendência imparávelnasceu em plena pandemia e continua até hoje a Grandes nomes como Nike e Netflix se envolvemE é provável que veremos desenvolvimentos neste campo. Assim como é muito provável que apareçam anúncios de empresas envolvidas no monitoramento dos parâmetros virtuais das pessoas, como Resíduos Ou como a startup belga Motilidade cardíaca, que começou com soluções espaciais personalizadas e controle remoto no coração dos astronautas e agora está se desenvolvendo para todos. Mesmo sem fazer uma viagem a Marte.

E os smartphones?

Pelo contrário, é improvável que algo realmente significativo seja visto na CES em termos de telefonia. especialmente para Duas razões: Porque agora as grandes empresas, como Apple e Google, têm seus próprios eventos para essas coisas (e também é o caso de OnePlus e Samsung, com anúncios específicos esperados nas próximas semanas); Porque entre o final de fevereiro e o início de março acontece o Mobile World Congress em Barcelona, que é tudo sobre smartphones. Obviamente estaremos lá também, mas falaremos sobre isso novamente na primavera.