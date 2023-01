5 coisas para fazer à noite se quiser perder peso (funcionam!!)

Perder peso é uma questão de exercício e alimentação, mas também de muitos pequenos hábitos a adotar para uma rotina saudável. Vamos ver o que eles são.

Faça exercícios aeróbicos antes de dormir

Seja uma caminhada ou uma sessão de pilates, o importante é que leve uma hora para estimular uma série de funções biológicas como diminuir o estresse e regular o metabolismo. Várias fontes científicas encontraram uma estreita associação entre um bom sono e a perda de peso, por isso é aconselhável fazer alguma atividade para melhorar esse aspecto.

Sim, para um lanche antes de dormir

Não estamos falando de torradas ou biscoitos, é melhor deixar os carboidratos para a primeira parte do dia. Um lanche saudável, como erva-doce ou cenoura, ajudará você a passar a noite melhor e a não acordar com fome. Sentir fome pode ser um incentivo para comer mais no café da manhã, mas o melhor é distribuir as calorias de forma frequente e equilibrada.

Evite celulares antes de dormir

Se você é daquelas pessoas que assistem TV no quarto ou perdem tempo no celular, é uma boa ideia mudar de hábito por um motivo muito simples: o excesso de luz causa um desequilíbrio na produção de melatonina, que é diretamente relacionados ao processo de emagrecimento. Portanto, é melhor não alterar o metabolismo, mas dormir em um quarto sem luz e com as cortinas fechadas.

Não coma muito tarde

A regra saudável diz para jantar entre as 19h00 e as 21h00, não muito tarde porque o corpo precisa de pelo menos duas horas para digerir bem a refeição. Para fazer melhor, a sugestão é privilegiar proteínas e vegetais, e evitar gorduras e carboidratos. Sim à carne branca e ao peixe, com acompanhamento de legumes da época grelhados, cozidos ou assados. Carboidratos devem ser ingeridos mais no café da manhã e no almoço, embora seja melhor evitar completamente gorduras e açúcares refinados, exceto em casos raros.

Desligue o aquecedor do quarto

Mesmo que você quase certamente desligue os radiadores para não se sobrecarregar com a conta, saiba que essa única ação também tem ramificações para o seu corpo. Numerosos estudos científicos têm confirmado isso: o corpo consome mais calorias em uma sala fria ou quente do que em uma sala quente, então não perca esta pequena oportunidade de queimar 7% mais calorias do que o normal. A temperatura ideal para atingir esse objetivo é de 18 graus.

