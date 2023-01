As festividades continuam no Museu da Ciência

até domingo, 8 de janeiro a Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Estará sempre aberto Das 9h30 às 18h30 Com uma grande oferta de atividades para adultos e crianças. Todas as atividades do módulo e Visitas a exposições temporárias e permanentes EU Incluído no ingresso do museu.

Crianças entre 10 e 14 anos poderão jogar como uma tripulação de astronauta em uma missão ao planeta vermelho no laboratório base de Marteque recria a base de Marte como um cenário inovador para o A experiência STEM através de um RPG de ação ao vivo sem precedentes.

O tempo todo estará aberto Laboratórios interativos Onde testar sua criatividade entre stop motion e decorações natalinas emárea infantilDescubra quanta química se esconde na comida entre os experimentos de sorvete e sobremesa emi.lab NutriçãoAprofunde e experimente a maneira como Leonardo da Vinci trabalha a partir de uma perspectiva em primeira pessoaeu sou um lep leonardo E construir jardins de estrelas nelesElab Genética.

Também estará sempre ativo área de remendo Onde adultos e crianças a partir de 8 anos podem construir pistas de mármore usando gravidade, flexibilidade e geometria.

As visitas guiadas são agendadas gratuitamente departamento de transporte, Para crianças e para pagar Galerias Leonardoa maior exposição do mundo dedicada a Leonardo da Vinci e dentro O submarino de Enrico Totti.

Toda vez pode acessar exposições permanentes Da área espacial com a parte lunar da missão Apollo 17, ao pavilhão ferroviário com a nova exposição Oltrepassare dedicada aos excessos ferroviários, dos grandes veleiros ao avião pioneiro do pavilhão Aeronavale.