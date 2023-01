Um novo perigo para as crianças, você precisa tomar cuidado

Pode parecer incrível, mas alguns especialistas vincularam alguns problemas da infância ao aumento do uso de smartphones.

a telefones inteligentes Eles agora são parte de nós Vida cotidiana, e parece impossível pensar em uma vida passada quando não a estávamos usando. Hoje os usamos para quase tudo: desde a comunicação com nossos entes queridos ou colegas de trabalho, até o uso de aplicativos que nos permitem fazer compras ou fazer reservas em restaurantes e ir às compras.

A idade em que se começa a usar os telemóveis de última geração tem diminuído cada vez mais, e hoje também não é raro vê-lo crianças Muito pequeno com um smartphone já à mão.

Muitas vezes é uma forma dos pais sempre controlarem seus filhos, obrigado programa que pode ser rastreado Sistema de Posicionamento Globale, em seguida, a localização em tempo real de onde a pessoa está, ou para que você possa ligar ou entrar em contato por vídeo com ela quando ela sair da escola.

Um bom alívio, é claro, mas também pode ter algumas vantagens riscos Apenas para A saúde dos pequenosconforme explicado por especialistas em pediatria.

Smartphones: todos os riscos para a saúde dos nossos filhos

Entre os principais riscos, a comunidade científica e médica aponta Distúrbios do sono, depressão e distúrbios alimentares Além dos psicológicos, mesmo com percentagens elevadas, entre os quais se destacam os problemas de depressão e ansiedade em 27,9% dos casos estudados.

Na amostra examinada pelos médicos, até 40% dos pais admitiram entreter crianças entre 4 e 9 anos com o smartphone. “Comer com um smartphone aumenta o risco de transtornos alimentares. Se você é atraído por outra coisa, não sabe o que está comendo. Comer torna-se um gesto mecânico e tira o aspecto alegre da refeição que é central no sistema de relacionamentos”. Al explicou Doutor Mauro Cinetti.

Além disso, o especialista do Vêneto também enfatizou o quanto é Também é errado colocar as crianças para dormir Com telefones celulares, eles podem ficar viciados em usá-los na hora de dormir no futuro: “Como você pode, quando ele crescer, impedir que seja usado antes de dormir se a rota já foi determinada pelos pais? Pela fisiologia do sono saudável a gente começa desde já.”