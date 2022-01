Covid, depois de quanto o olfato volta? O que diz a ciência?

O sintoma mais comum quando se trata de Covid, os primeiros “alarmes” para a presença do vírus: a perda de Cheiro E o sabor não permite identificar os cheiros e gostos. No entanto, no primeiro caso, há uma explicação da ciência agora e é de natureza genética.

O que a pesquisa diz?

De fato, a pesquisa conduzida por Albert Einstein Escola Superior Medicina em Nova York, em cooperação com a empresa “23andMe”, tornou possível determinar o mecanismo por trás desse fenômeno. O estudo envolveu 70.000 pacientes infectados com SARS-CoV-2 e identificou a causa da perda do olfato em dois genes: sua sequência seria a de UGT2A1 e UGT2A2, que está associada a um aumento de 11% nas chances de perda de olfato. cheiro. Do cheiro após contrair Covid-19. Na verdade, esses dois genes também podem estar ligados à falta de sabor.

O que acontece com o olfato?

“ UGT2A1 e UGT2A2 Lemos no jornal especializado Biomedicina, “ Eles fornecem informações fundamentais para a síntese de moléculas específicas localizadas nos respectivos tecidos olfativos, que emergem de alguns estudos em modelos animais, na eliminação de odores que penetram na cavidade nasal e se ligam aos seus próprios receptores “Assim, a perda do olfato em humanos estaria relacionada a danos no tecido olfativo, praticamente nos cílios, mas não à infecção do neurônio olfativo como se supunha antes deste estudo. Portanto, posteriormente, a infecção por Covid em um indivíduo poderia ‘acumular’ em algumas células usadas em Sinal olfativo: Esse acúmulo inibe a transdução, ou seja, a sinalização, a capacidade normal de realizar o trabalho da célula, levando à sua deterioração.

Quem bate mais

De acordo com a pesquisa, as pessoas que são mais sensíveis ao olfato e ao paladar podem ter maior probabilidade de perder um ou ambos os sentidos se o vírus as atacar. Entre os pacientes analisados, foi constatado que mulher Eles são mais afetados do que os homens, que os jovens são mais propensos a perder o olfato do que os mais velhos e que as populações hispânicas e europeias são mais suscetíveis a esse problema do que outras.

Quais são os tempos de recuperação?

Além dessa nova descoberta, os próprios pesquisadores enfatizaram algumas limitações do estudo que serão posteriormente refinadas e aprimoradas para enfatizar como “ A perda de olfato ou paladar foi combinada em uma pergunta na pesquisa proposta de pacientes Ele também observou que era muito difícil fazer a diferença entre os dois sintomas.

Além do discurso associado à genética, alguns trabalhos têm se concentrado nos tempos de recuperação associados ao olfato e ao paladar: pesquisa publicada em Jornal da Associação Médica Americana Que também incluiu pesquisadores das Universidades de Pádua e Trieste e AULSS2 em Treviso, e focou em 202 pacientes adultos, os sintomas foram positivos e moderados em março passado, e 113 deles apresentaram perda de olfato (perda de olfato) e paladar (idade) . Após cerca de um mês, 90% deles começaram a cheirar e saborear novamente. Apenas uma pequena minoria (10%) manteve a perda do olfato mesmo após 4 semanas: a razão para esse mecanismo diferir dessa maneira ainda está sendo estudada.