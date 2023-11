Esta doce fruta de outono é uma cura milagrosa para a sua saúde: até os médicos a recomendam e você não precisa mais ficar sem ela

Para proteger a sua saúde das primeiras doenças da estação, não deixe de comer esta milagrosa fruta de outono.

Frutas e vegetais, como sabemos, são a verdadeira panacéia para um corpo saudável. Por serem ricos em nutrientes necessários para garantir o correto desempenho das funções vitais regulares, não podem faltar na nossa mesa, seja no inverno ou no verão.

Em particular, se quiser proteger-se das primeiras doenças da estação, é melhor fazê-lo Coma esta fruta doce de outono regularmente Que é amado por adultos e crianças.

Você já entendeu o que é? Ao descobrir quais são seus benefícios, você imediatamente correrá para comprá-lo, pois é um tremendo aliado para o nosso bem-estar. Você não vai querer mais ficar sem ele!

Esta doce fruta do outono é uma panacéia para a sua saúde: experimente e você se sentirá melhor imediatamente!

Com a chegada do primeiro frio, é normal que o nosso corpo sofra de alguns pequenos males sazonais. Na verdade, tosses, resfriados, dores de garganta e gripes estão sempre presentes, prontos para nos surpreender. Porém, se quiser evitar adoecer, o melhor é se cuidar à mesa.

Especialmente nesta época do ano Você não pode ficar sem uma fruta muito doce Capaz de manter um corpo saudável. Estamos falando de clementinas, pequenos frutos cítricos obtidos a partir do cruzamento entre laranja amarga e tangerina. Eles podem ser encontrados nas barracas de frutas de outubro a janeiro e são uma paixão de adultos e crianças, pois são muito suculentos e não levam nem sementes!

Mas o que eles são realmente Os benefícios desta fruta incomum? Sendo rico em água, vitaminas A, B1, B2, B3, C, D, fibras, proteínas e sais minerais como potássio, cálcio e ferro. As clementinas são uma verdadeira aliada do nosso bem-estarDevido ao seu alto poder estimulante e baixo teor calórico. Em particular, eles são úteis para:

Fortalecimento do sistema imunológico graças à presença de vitamina C;

Garantir a evacuação regular devido à grande presença de fibras;

Combater a osteoporose graças à ingestão de cálcio.

Proteja sua visão.

Proteja o sistema nervoso.

Regulando a pressão arterial.

Níveis baixos de colesterol no sangue.

Reduza a retenção de água.

Possui ação antigripal, antiinflamatória e antioxidante.

Mantenha sua pele saudável;

Mantenha seu peso sob controle;

Melhora o humor.

Basta comer 20 3 deles diariamente (cerca de 400 gramas) para notar imediatamente os primeiros benefícios à saúde. São ideais para consumir como lanche a meio da manhã ou a meio da tarde e podem ser combinados com uma tigela de iogurte natural para encher de energia. Simplesmente tremendo!