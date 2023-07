Sinusite mesmo no verão: do que depende e que remédios naturais experimentar

A sinusite costuma aparecer no inverno, mas também pode chegar no verão e é muito difícil tratá-la: Remédios.

Sinusite é inflamação O que poderia ser Vendo e extremamente doloroso nas passagens nasais, causando dor na área afetada e até irradiando para os olhos, cabeça e face inferior.

em alguns casos tornar-se crônico, O que torna muito difícil erradicá-lo porque ele continua voltando, envolvendo também as mucosas. Como resolvemos esta condição? Isso é o que eles são Remédios naturais tentar.

Sinusite no verão: o que fazer

Pode ser causada por sinusite bactérias Ou quem vírus. Em geral, as pessoas com alergias são as mais afetadas. sintomas, Embora começo diferenteMais ou menos o mesmo. No início há nariz entupido, mau hálito e dificuldade para respirar, depois controle da febre, tosse e olhos vermelhos dependendo do estágio de evolução.

Quando isso acontece, a primeira coisa que você pode fazer é Use um enxágue nasal Com soluções salinas que ajudam a remover o muco permitindo que você respire melhor imediatamente. Para evitar esse problema, é recomendável usar um umidificador de ambiente, que pode melhorar a qualidade do ar. claramente, Esteja sempre atento à higiene. Por isso, lave as mãos com frequência, não as coloque na boca e use guardanapos descartáveis. Finalmente, é muito benéfico beber bastante água ou bebidas quentes com um pouco de mel e gengibre.

Existe, também Dormir pode ajudar. Por exemplo, uma posição supina ligeiramente elevada com a cabeça para respirar deve ser preferida. Quando estiver ventando, você deve cobrir o nariz e a garganta, mesmo que esteja calor, talvez com um cobertor. Cuidado com o suor: em contato com o vento e, portanto, com o ar-condicionado, é muito perigoso. Na verdade, mudanças bruscas de temperatura são a principal ameaça, assim como a sujeira. Remédios antigos da vovó incluem crupe com bicarbonato para abrir as vias aéreas, mas também é obrigatório Maior proteção para o sistema imunológicoAssim, as frutas e hortaliças são exploradas em grandes quantidades.

O que você não deve fazer é beber álcool, fumar e tomar medicamentos prescritos. A dieta é muito importante para a sinusite no verão, porque obviamente há mudanças constantes de temperatura entre o exterior e o interior e é fácil para as pessoas que sofrem com isso adoecer. Você pode pensar em uma dieta saudável e equilibrada, comer muitas frutas e vegetais e beber muitos líquidos quentes, como caldo Geralmente é feito compressas mornas O rosto, especialmente quando dói. Em vez disso, evite café e alimentos semelhantes que não ajudam.

Entre os remédios naturais além do reboco, existem uso de própolis Que tem propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antivirais perfeitas. no fim, equinácea, Estimulante vegetal e antibacteriano. A ideia de sempre inalar vapor com eucalipto, menta e alecrim com várias propriedades benéficas continua válida.