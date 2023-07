Ciência, arte e música com o Festival Armonie d’Arte em Scholasseum

Festival de Harmonia Artística Abriu oficialmente a sua 23ª edição no Parco Scolacium com um espetáculo extraordinário, um verdadeiro “desafio” face às estreias tradicionais, por determinação do Diretor Artístico Claire Jordan. Mas foi um desafio bem-sucedido, pois o público respondeu de forma ativa e positiva. Em palco, entre as sempre sugestivas escavações de Scolacium e o encanto e fascínio de olivais milenares, “DNA: O show que faz da ciência uma peça”. Performance original, inovadora e experimental, criada pelo coletivo dei art produtores (Vittorio Cosma, Gianni Marocolo, Riccardo Senigaglia e Adriano Vetterbini) em associação com o filósofo e evolucionista Telmo Bifani E Apoiado pela Fundação AIRC. Conteúdos científicos e educativos disponibilizados ao grande público através da linguagem das artes visuais, da música e do entretenimento: tal é o sucesso de um espectáculo que se apresenta como uma viagem desde a origem da vida até às mutações genéticas actuais. O objetivo é obter uma maior conscientização e abordagem da ciência e seus aspectos patológicos não mais como “grandes monstros” intransponíveis, mas como fenômenos biológicos comuns.

Viagem para fora da vida

Este projeto conta com o diálogo entre diferentes linguagens, a narração científica para entender a lógica das doenças e do câncer em particular, e a linguagem poética visual onírica, para atingir um público diferente do tradicional. Até agora, relatamos pesquisas da maneira tradicional, mas esses eventos geralmente são direcionados ao público ou às escolas. Combinar a história científica com as emoções da música e da arte, usando o ritmo teatral, permite transmitir muito mais dados e uma mensagem mais eficaz” – afirma Telmo Bifani No final do concerto – “Depois, neste cenário particularmente requintado, antigo e evocativo, torna-se um espectáculo inédito; este é o local perfeito onde a natureza e a cultura se encontram, tal como nos nossos destinos.” “Armonie d’Arte não trai a sua identidade: é a estatura dos grandes súbditos da humanidade e afirma-se. Ciência, investigação e descoberta são a expressão comum de um único tema, a grande viagem, que é também um grande lugar para terra, e é o tema desta 23ª edição “- diz Claire Jordan – “Não era evidente que um espetáculo extraordinário, no qual a música conta a ciência, fosse compreendido e apreciado, especialmente nas noites de sábado no verão, mas é claro que temas tão importantes de nosso tempo como pesquisa científica, saúde e meio ambiente reentrou na consciência de todos. Parece cada vez mais que conhecimento ou consciência é o verdadeiro valor salvador de nosso tempo. Um show evocativo repleto de conteúdo e sugestões de Music Deproducters: 9 músicas inéditas dos 4 músicos que dão vida e aprimoram o conteúdo acadêmico criando trilhas sonoras envolventes enriquecidas com sons eletrônicos e vibrantes.

história evolutiva humana

A história evolutiva do homem torna-se um modelo para Uma jornada cognitiva e emocional O que leva à descoberta de algumas das questões básicas que o homem tem enfrentado desde sua aparição no universo. Acima de tudo, leva à promoção da pesquisa científica como ferramenta essencial e necessária hoje na luta contra o câncer. A última parte da apresentação é dedicada ao cancro – e à investigação: “No calendário da vida existe um mecanismo muito profundo, a tendência para regressar à lógica unicelular primitiva” – explica Bifani – “aquela célula que se multiplica para voltar ao seu origens, parece agir de acordo com um egoísmo sem sentido. Na verdade, tem suas causas: acaso, ambiente, familiaridade. Não se preocupe com o mato, não é uma ‘doença ruim’, uma ‘doença longa’: é um câncer, é um fenômeno natural e como todo fenômeno natural tem um começo, seu desenvolvimento mas também terá um fim”. Bifani empresta as palavras de Giovanni Falcone em um de seus pronunciamentos mais famosos sobre a máfia, para liberar uma poderosa mensagem de esperança do teatro Armonie d’Arte. Espero que isso só alimente concretamente de uma forma: alimentando a pesquisa. Mesmo a partir de pesquisas direcionadas para outras áreas de pesquisa, a cura do câncer finalmente está surgindo. Diz-se da possibilidade de fazer descobertas inesperadas e felizes por acaso “honestidade”. Compartilhando esse conceito, Pievani e os Deproducers se despedem do público do Festival Armonie d’Arte, acompanhados por uma longa ovação. O encontro com a Armonie d’Arte já está marcado para esta noite com Cesare Bocci e sua homenagem a Lucio Battisti no 25º aniversário de sua morte, em um show regional exclusivo às 22h no novo local do festival, o Jardim Botânico de Soverato .