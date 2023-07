Obesidade apesar de comer pouco: as causas ocultas

Você já notou ganho de peso apesar de seguir uma dieta de baixa caloria? Você está frustrado e confuso porque, apesar de seus esforços para comer menos, continua ganhando peso? Essa situação pode parecer contraintuitiva, mas na verdade tem explicações científicas. Neste artigo, vamos explorar as razões pelas quais você ganha peso apesar de comer pouco e fornecer uma compreensão mais profunda desse fenômeno.

Figura 1 – Quando comer menos não é suficiente: as razões científicas para o ganho de peso

Engordar apesar de comer pouco

O ganho de peso é o resultado de um desequilíbrio entre energia gasta e energia gasta. A energia gasta provém da ingestão de calorias por meio da alimentação, enquanto a energia gasta depende da taxa metabólica basal, da atividade física e de outros fatores. Quando mais calorias são consumidas do que queimadas, ocorre um excesso de energia, o que leva ao acúmulo de gordura no corpo.

No entanto, há casos em que o ganho de peso pode ocorrer apesar da ingestão reduzida de calorias. Vamos dar uma olhada em algumas possíveis explicações científicas.

O ganho de gordura pode ser causado pela ingestão de muito pouco metabolismo basal

A taxa metabólica basal representa a quantidade de energia necessária para manter as funções vitais do corpo em repouso. Cada indivíduo tem uma taxa metabólica basal única, que pode variar dependendo de fatores como idade, sexo, composição corporal e genética. Se sua BMR for baixa, seu corpo queimará menos calorias em repouso, facilitando o ganho de peso mesmo com menos calorias.

Síndrome do metabolismo lento

A síndrome de desaceleração metabólica, também conhecida como “efeito platô”, ocorre quando o corpo se ajusta à redução da ingestão calórica reduzindo seu metabolismo. Essa adaptação é a resposta natural do corpo à falta de comida. Quando você come pouca comida por muito tempo, seu corpo tenta economizar energia diminuindo o metabolismo e reduzindo a taxa de queima de calorias.

Reduzindo a ingestão de calorias

Muitas vezes, as pessoas tendem a subestimar as calorias reais. Mesmo que você ache que está comendo menos, pode haver alimentos com mais calorias ou em quantidades maiores do que você pode imaginar. Não estar ciente dessas calorias ocultas pode fazer com que você queime mais calorias do que imagina.

Mudanças na composição corporal

Mesmo que você não veja ganho de peso na balança, pode haver alteração na composição corporal. Músculo pesa mais que gordura, então mesmo que você perca gordura, você pode ganhar massa muscular. O músculo é mais denso que a gordura e ocupa menos espaço, portanto, mesmo que seu peso permaneça estável, você pode notar uma mudança na forma do corpo.

Factoring emocional e hormonal

Aspectos emocionais e hormonais podem afetar o peso corporal. Estresse, ansiedade e desequilíbrios hormonais podem contribuir para o ganho de peso, independentemente da ingestão de calorias. Esses fatores podem afetar o apetite, a fome e o metabolismo, tornando o controle de peso mais complicado.

Mais importante ainda, cada indivíduo é único e as razões para o ganho de peso, apesar das calorias reduzidas, podem variar de pessoa para pessoa. Consultar um profissional de saúde, como médico ou nutricionista, pode ajudar a identificar causas específicas e traçar as estratégias mais adequadas para controlar seu peso de forma saudável.

conclusões

Em conclusão, o ganho de peso apesar da ingestão calórica reduzida pode ser um fenômeno complexo influenciado por vários fatores, como taxa metabólica basal, adaptação metabólica, subestimação da ingestão calórica e mudanças na composição corporal. Além disso, fatores emocionais e hormonais podem desempenhar um papel importante no processo de ganho de peso.

É importante lembrar que cada indivíduo é único e as razões por trás do ganho de peso podem variar. Consultar um profissional de saúde, como médico ou nutricionista, pode ajudar a identificar as causas específicas e adotar as estratégias mais adequadas para controlar o peso de forma saudável.

fontes