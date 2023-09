Existem 10 alimentos sem calorias que você pode voltar à forma instantaneamente comendo bem: revelados por nutricionistas

Existem alimentos sem calorias que permitem que você retorne imediatamente à boa forma comendo bem. São dez e estão entre os mais recomendados pelos nutricionistas.

Comer muita comida sem ganhar peso é o sonho da maioria dos cidadãos do mundo. No entanto, poucas pessoas sabem que existem alimentos sem calorias que permitem voltar à forma após o verão. Hoje veremos o que são esses produtos e, principalmente, porque os nutricionistas os recomendam a todos os seus pacientes.

Embora as temperaturas ainda sejam muito altas, o verão está quase acabando, abrindo as portas para o outono. Embora os dias lindos à beira-mar estejam quase acabando, ficar em forma é importante para a nossa saúde mesmo quando não temos que enfrentar a prova do maiô. Na verdade, para aqueles que não conseguiram superar este ano, agora Ele poderá iniciar o treinamento nutricional tendo em vista a próxima temporada de verão. Para ter uma forma física invejável, muitos aspectos devem ser levados em consideração.

Na verdade, precisamos conhecer a ingestão nutricional e as calorias dos alimentos que ingerimos para obter o equilíbrio certo. Além disso, tudo isso também pode nos ajudar Alimentos que não fornecem calorias. Nem todo mundo sabe disso, mas também existem alimentos sem calorias no mundo. Segundo especialistas, também existe a possibilidade de calorias negativas, ou seja, alimentos que ativam o metabolismo de forma que permitem queimar mais calorias do que as ingeridas. Então vamos ver de quais alimentos estamos falando.

Alimentos sem calorias, o que são: ajudam a perder peso

Graças aos alimentos sem calorias, o seu metabolismo pode ser ativado rapidamente para queimar o máximo de calorias possível. Esses alimentos geralmente Legumes ricos em fibras e vitaminas Capaz de ativar a termogênese. Com esse processo, o corpo queima calorias enquanto come, graças a atividades como mastigar, digerir e absorver nutrientes. Além disso, esses alimentos também podem ser lanches convenientes. Feita essa promessa, vamos ver quais são esses dez alimentos.

A primeira coisa é O aipo contém apenas 20 calorias por 100 gramas. É utilizado em dietas como lanche para combater a fome, e sua digestão envolve um gasto energético maior do que as calorias fornecidas ao ingeri-lo. No entanto, encontramos logo atrás da couve-flor graças às suas 24 calorias por 100 gramas, o que também é útil no combate à retenção de água. Em vez disso, menos calorias Pepino, que contém apenas 12 calorias por 100 gramas Recomendado para todos os regimes de desintoxicação. Salada, erva-doce, espinafre e abobrinha não podem faltar na mesa, pois esses três vegetais não ultrapassam 30 calorias a cada 100 gramas.

Entre os alimentos que aceleram o metabolismo encontramos também o café e o chá, mas também o cacau amargo. E eles existem dentro deles Substâncias neuroativas, como cafeína, teofilina e teobrominaCapaz de melhorar o metabolismo, acelerando-o. E finalmente algumas especiarias como Pimenta, açafrão e pimenta. Esses alimentos não contêm calorias, mas se consumidos podem acelerar algumas reações metabólicas.