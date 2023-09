Ursa Amarena, manifestação de amanhã em Picena

(ANSA) – Pescara, 09 de setembro – “Amanhã participaremos da manifestação de Picena. Esses eventos não deveriam mais acontecer. O parque não está mais protegido como era antes, com Franco Tassi. Hoje as regras significam que o Parque Nacional de Abruzzo na Lazio e no Molise é quase como um parque infantil.” Assim Pierluigi Vinciguerra, da Italia Nostra, anunciou a presença da Assembleia amanhã em Pessina (L’Aquila), a partir das dez horas da manhã, numa manifestação em memória de Ursa Amarena, morta por um tiro de espingarda no último semana em San Benedetto dei Marsi (La Igle). ). Os detalhes da nomeação foram esclarecidos em Pescara durante conferência de imprensa.

“Instituições, partidos, áreas protegidas e cidadãos juntaram-se à manifestação. Estaremos todos em Pessina às 10 horas para recordar o urso Amarena que se tornou um símbolo de Abruzzo, mas também para apelar a uma nova relação com os animais porque estamos a assistir a uma forte alterações climáticas, mesmo com o ódio, hoje, contra a vida selvagem, e acreditamos que “poderia haver uma nova forma de coexistência de grandes carnívoros.”

“Estaremos em Pessina e convidamos todos a estarem lá – para lembrar o urso Amarena e toda a vida selvagem. Salviamo Lorso pede penas mais duras para os culpados”, disse Filippo Marchetti de “Salviamo Lorso”. “Crimes contra animais. Se o responsável for levado a julgamento, nos tornaremos parte civil”.

“Queremos enfatizar que estamos todos salvando o urso juntos – acrescentou Giuseppe De Marco, presidente da Ligambiente Abruzzo – começando pelo trabalho das instituições, antes de tudo o trabalho do parque e, portanto, o máximo apoio a Abruzzo Lazio e Molise Parque Nacional. A região deve continuar a trabalhar na coexistência e devemos também trabalhar para superar este momento crítico que, na sua dor, nos obriga, juntamente com outras associações, a constituir-nos como partes civis num possível processo judicial.

A manifestação de amanhã contará com a presença de: WWF Italia, Lipu, Lav, Enpa, Legambiente, Lndc Animal Protection, Dalla Parte dell’Orso, Salviamo l’Orso, Rewilding Appenines, Seção Unida de Abruzzo de Italia Nostra, Cai Abruzzo, Orso e amigos . , Associação de Promoção Social Dfp Villavallelonga, Le Pine, Coop. Ecotor, xícara. Il Bosso, FederP.ATE-Confesercenti Abruzzo, Mountain Wilderness Abruzzo, Parque Nacional Maiella, Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, Parque Nacional Abruzzo Lazio e Molise, Área Marinha Protegida Torre del Cerrano, Europa Verde – Verdi L’ Aquila, Italiano Abruzo saiu. (lidar).