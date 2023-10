De onde quando. O que você precisa saber – site do Corriere

para Maria Giovanna Faella

Um pequeno guia (a ser atualizado) contendo informações práticas sobre os grupos de pessoas que têm direito a ser vacinadas ou a receber dose de reforço antes dos demais, sobre onde e quando se pode vacinar em cada área.

A nível nacional, o jogo oficial começou oficialmente Campanha de vacinação contra a Covid

Com a publicação da circular do Ministério da Saúde em 27 de setembro Indicadores e recomendações para a campanha de vacinação outono e inverno 2023/2024 contra o Coronavírus. Dosagens Vacina atualizada

Lutando contra a Covid (Omicron XBB 1.5, leia também aqui) é distribuído em todo o país.

As regiões se organizam para administrar doses de reforço (anuais) ou primeiras doses (curso inicial para não vacinados) Categorias de alto risco

A que é dada prioridade Porque se forem infectados com SARS CoV 2, estarão em risco Você fica gravemente doente ou até perde a vida. lá Campanha de vacinação contra a gripe

De acordo com as indicações contidas em Publicação ministerial sobre prevenção e controlo da gripe: recomendações para a época 2023-2024recomendado a partir do início de outubro, e já é possível vacinar-se em algumas regiões onde há doses disponíveis (dependendo – ou não – de quando são feitas as solicitações de cada região Sr. Dr.). Mas aqui está uma rápida Guia (Está atualizado) com informações práticas sobre o assunto Grupos de pessoas que têm, antes dos demais, direito de serem vacinados ou de receber dose de reforço, Onde e quando você pode ser vacinado em cada região (conforme decidirem), a quem recorrer para obter conselhos e informações.

É dada prioridade aos idosos e pessoas vulneráveis ​​com anticorpos contra influenza e Covid É preciso lembrar que para alguns grupos são recomendadas a vacinação contra a gripe e a vacinação (ou reforço) contra a Covid, por isso é possível Gestão conjuntaIsto está de acordo com as instruções das autoridades de saúde. Em particular, Quinto

Vacina da gripe Recomendado e oferecido gratuitamente, Por uma questão de prioridadepara:

– as pessoas Mais de 60 anos;

– Mulheres grávidas e puérperas;

– Pacientes de cuidados de longo prazo:

– Pessoas com doenças crônicas Como diabetes, doenças cardíacas, doenças respiratórias ou problemas no sistema imunológico;

– Algumas categorias Trabalhadores como assistentes sociais e de saúdeforças policiais, bombeiros, tratadores de animais ou que trabalham em contato com animais e doadores de sangue;

– As crianças não estão em perigo Na faixa etária listada Entre 6 meses e 6 anos.

lá Uma dose de reforço da vacina contra o coronavíruscom redação atualizada, Pacote registrado E oferecê-lo gratuitamente, Por uma questão de prioridadepara os seguintes grupos:





– Pessoas com 60 anos ou mais;

– Hóspedes de RSAs e instituições de longa permanência;

– Gestantes, lactantes ou puérperas;

– Trabalhadores de saúde e assistência social;

– Pessoas de todas as idades Entre 6 meses e 59 anos com fragilidade elevadaOu seja, é afetado doenças crônicas

O que aumenta o risco de contrair uma forma grave do Coronavírus. READ "Então eu descobri meu tumor. Estou falando sobre isso para que os outros não se sintam sozinhos »- Corriere.it

Regiões (atualizar)



• Emília-Romanha

de 16 de outubro Seria possível mencionar Vacina anti-Covid Adaptado à variante XBB.1.5.

Você pode ser vacinado por diferentes canais:

– Médicos de clínica geral;

– Pediatria comunitária;

– Farmácias conveniadas participantes da campanha de vacinação;

– Em diferentes locais identificados na região em todas as províncias (por exemplo: residências comunitárias, hospitais, clínicas) que podem ser consultados nos websites de cada autoridade de saúde local.

Hoje em dia começaremos a vacinar as populações mais vulneráveis ​​ou em risco, por exemplo







Residentes do Cra/RSA e assistentes sociais e de saúde.



• Ligúria



A partir de 29 de setembro Gerenciado ativamente e oferecido sem reservas Vacinação contra a Covid para:

– Hóspedes em RSA (Residências de Saúde)

– Operadores RSA

– Trabalhadores hospitalares em áreas de alto risco (por exemplo, pacientes oncológicos hematológicos, pacientes de cuidados intensivos, bem como aqueles identificados pelos departamentos de saúde)

Os métodos de administração da vacina nas fases posteriores estão agora a ser determinados.

• Lácio A partir de 2 de outubro Jogo na Lácio Campanha de vacinação contra a gripe Isto é para evitar Pneumonia pneumocócicaÉ uma infecção grave, muito comum principalmente entre pessoas com mais de 60 anos e idosos. Vacina da gripe



lá Vacinação contra a gripe Altamente recomendado e gratuito para:

-Mais de 60;

– Pessoas frágeis;

– Crianças até 6 anos.





Onde posso ser vacinado?





o adultos A vacinação pode ser obtida:

– No médico de família;

– Nos pontos de vacinação estabelecidos pelas autoridades de saúde locais;

– Na farmácia;

– Médicos e profissionais de saúde, incluindo voluntários e todos os profissionais de saúde essenciais;

– Em alguns casos no local de trabalho por um médico do trabalho.

Para vacinar eu crianças Aconselha-se que contacte o pediatra da sua preferência que lhe dará instruções sobre como realizar a vacinação na sua clínica ou no serviço de vacinação da autoridade de saúde local.



Onde encontrar informações





:

No site da autoridade de saúde local.

Novas vacinas contra o coronavírus



O primeiro ínstar



A partir de 2 de outubro Pode Tomando a vacina:

– profissionais de saúde e sociais de empresas locais de saúde, hospitais, clínicas universitárias e IRCCS;

– Profissionais de RSAs, estabelecimentos sociais, de saúde e de assistência social (lares de idosos e instalações de reabilitação) e hóspedes de RSAs e pacientes de estabelecimentos sociais de saúde e de assistência (lares de idosos e instalações de reabilitação);

– RSAs convidados;

Pacientes em instalações de saúde e assistência social.

A vacinação é administrada pelos departamentos de prevenção das autoridades de saúde locais em cooperação com médicos de clínica geral.



A segunda fase



A partir de 16 de outubro Você poderá acessar a administração:

– Pessoas com mais de 80 anos;

– Pessoas dos 6 meses aos 59 anos, que são altamente vulneráveis, porque sofrem de doenças ou condições que aumentam o risco de COVID-19 grave (para esta categoria o acesso será garantido e monitorizado por clínicos gerais e pediatras. Liberdade de escolha) READ Fatores de risco e prevenção de ataque cardíaco. Vamos descobri-los juntos terceiro nivel



A partir de 30 de outubro Eles poderão ser vacinados:

Todos os restantes segmentos da população (com recomendação especial para familiares, conviventes e cuidadores de pessoas com vulnerabilidades graves). Onde encontrar informações para reserva: Você pode ligar para 06164161841, ativo de segunda a sexta das 7h30 às 19h30 e aos sábados das 7h30 às 13h.



• Lombardia



A campanha de vacinação contra influenza e coronavírus (com a nova vacina atualizada) começou oficialmente no dia 1º de outubro, com algumas pessoas designadas como dia de vacinação Categorias prioritárias.







Vacina da gripe



A partir de 2 de outubro A gestão pode ser acessada Vacina da gripe:

– Louças sanitárias;

– Pacientes hospitalares.

-Convidados RSA.







Dr.





Até 16 de outubro Eles poderão ser vacinados:

– Pessoas que pertencem aos grupos para os quais a vacinação é recomendada (idosos e vulneráveis ​​com base em diretrizes ministeriais, Olhe acima). Como reservar



É possível reservar a partir de 9 de outubro Uma consulta para vacinar um parente contra a gripe tomada (Clique aqui

). Novas vacinas contra o coronavírus



pendência Vacina anti-Covid No entanto, você pode reservar na plataforma relevante (clique aqui). A vacina contra o novo coronavírus pode ser administrada com a vacina contra influenza.

• Marcado



A campanha de vacinação terá início no dia 12 de outubro: Será possível participar da gestão Vacina contra gripe e Então Lutando contra a Covid

Atualizada Para as últimas diferenças. o Duas vacinações Recomendados são Quase executável para:

– Pessoas com 60 anos ou mais;

– Pessoas vulneráveis ​​e seus familiares ou contactos próximos, hóspedes de idosos e instituições de cuidados continuados, mulheres grávidas e puérperas, profissionais de saúde e assistentes sociais de saúde. paraAnti-gripe Foi submetido também Algumas categorias de trabalhadores, como policiais, bombeiros, agricultores e doadores de sangue.

É sempre uma boa ideia consultar um médico que conheça o histórico médico do paciente.



onde



A vacina pode ser administrada:





Por médicos de família e pediatras que tenham liberdade de escolha na sua prática médica;

– Nas farmácias participantes na campanha de vacinação;

– Em clínicas de vacinação regionalmente competentes e afiliadas aos serviços de higiene e saúde pública das autoridades regionais de saúde (AST). READ Science City - 26 a 28 de maio "Napoli Print & Cut 2022" Como reservar



Você pode reservar:

– Em xícaras.

– Nas farmácias participantes na campanha de vacinação. Mais informações estarão disponíveis em Localização da região de Marche (aqui).

• Piemonte







Ele sai um dia 16 de outubro campanha Vacinação contra Covid e gripeIsso se baseia nas recomendações do Ministério da Saúde. onde



A coadministração de vacinas é possível e estará disponível em:

– Médicos de clínica geral;

– Pediatras.

– Farmácias participantes na campanha de vacinação;

– Centros de vacinação afiliados às autoridades de saúde locais (moradas e referências para marcações serão publicadas em Sites das próprias autoridades de saúde locais e da região). Quem deve solicitar as informações?



As pessoas que pretendem se vacinar podem entrar em contato com clínicos gerais, pediatras e farmácias da região. A partir da próxima semana, as listas das farmácias participantes na campanha também estarão disponíveis eletronicamente.

Atualizações estarão disponíveis aqui).

• Toscana



A campanha de vacinação começou em 2 de outubro Com a oferta Vacina atualizada contra Covid (Omicron XBB 1.5) e que Contra a gripe para Convidados RSAgerido por médicos de clínica geral e funcionários das autoridades de saúde locais.



A partir de 12 de outubro Eles poderão ser vacinados Contra a Covid e contra a gripe:

– Trabalhadores de saúde e sociais de saúde de estabelecimentos públicos e privados;

– mulheres grávidas.

– Cuidadores de pessoas vulneráveis.



A partir de 16 de outubro

A vacina contra gripe e a vacina COVID atualizada serão oferecidas a:

– Todos os pacientes com pelo menos 60 anos;

– Pessoas incluídas na lista de pessoas recomendadas pelo Ministério para serem vacinadas (ver acima). onde



Você pode ser vacinado em:

– Clínicas de clínica geral;

– Clínicas pediátricas com liberdade de escolha;

– Num dos centros de vacinação ASL (reserva no Portal regional

aqui).







• Vêneto

Começará a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população 16 de outubro. Nos dias anteriores serão vacinados os residentes de instituições de acolhimento residencial.