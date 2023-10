Setor jovem no Festival Bergamo Scienza – Atalanta

Uma experiência educativa, construtiva e envolvente que alguns meninos e meninas do setor juvenil de Atalanta estão vivenciando na 21ª edição do festival Pergamoscençaum evento de publicação científica nascido em 2003 que inclui todos os anos a cidade e a província de Bérgamo.

Os meninos hospedados na Casa del Giovanni, as meninas da seleção sub-17 e alguns jogadores de futebol sub-18 participaram, na quarta-feira, 4 de outubro, no laboratório multimídia interativo, organizado pela associação Atena per Bergamo Scienza, para vivenciar uma situação potencialmente perigosa e verificá-la concretamente: o que você sente ao dirigir embriagado ou sob efeito de drogas.

O projeto visa prevenir acidentes rodoviários relacionados com drogas e álcool, que também afetam um grande número de jovens na nossa província.

As crianças encararam com seriedade as diversas atividades, muito atrativas e emocionantes graças aos equipamentos modernos e tecnológicos, sob a supervisão tanto de profissionais competentes como de um grupo de pares participantes no projeto “Boys on the Road” que, juntamente com os a polícia e os bombeiros dos Carabinieri trabalham nas estradas para salvar pessoas.